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İki formüle göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emeklisine 750 lira maaş zammı ufukta! İşte taban tavan aylıkları…

SSK Bağ-Kur emeklisine 750 lira maaş zammı! Milyonlarca emekli maaş zammıyla rahat bir nefes alacak. Son 2 aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelecek yıl ilk 6 ay boyunca ne kadar maaş alacağı belli oluyor. Maaşlara yapılacak enflasyon zammının yüzde 9.17 ya da yüzde 10.01 olacağı hesaplanıyor. İki formüle göre yen yıl maaş zamları hesaplandığında emeklilerin en yüksek maaşı 750 lira artışla 8 bin 242 liraya ulaşacak.

Giriş Tarihi: 28.11.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 17:00
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İki formüle göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emeklisine 750 lira maaş zammı ufukta! İşte taban tavan aylıkları…

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda ne kadar olacağı merakla bekleniyor. 2022 için ufukta gözüken maaş zammı 750 lira oldu. Kasım ve Aralık ayı enflasyon verisine göre emeklilerin 2022'nin ilk 6 aylık dönemde alacağı maaş zammı belirlenecek. Son 2 aylık veride öne çıkan iki tahmin bulunuyor. Yüzde 9.17 ya da yüzde 10.01 olacağı düşünülen enflasyon verilerine göre maaşlar hesaplandı. İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İki formüle göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emeklisine 750 lira maaş zammı ufukta! İşte taban tavan aylıkları…

Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.

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İki formüle göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emeklisine 750 lira maaş zammı ufukta! İşte taban tavan aylıkları…

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

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İki formüle göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emeklisine 750 lira maaş zammı ufukta! İşte taban tavan aylıkları…

Zam oranı için ipuçları da geliyor.

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İki formüle göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emeklisine 750 lira maaş zammı ufukta! İşte taban tavan aylıkları…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti.