İki formüle göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emeklisine 750 lira maaş zammı ufukta! İşte taban tavan aylıkları…

SSK Bağ-Kur emeklisine 750 lira maaş zammı! Milyonlarca emekli maaş zammıyla rahat bir nefes alacak. Son 2 aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelecek yıl ilk 6 ay boyunca ne kadar maaş alacağı belli oluyor. Maaşlara yapılacak enflasyon zammının yüzde 9.17 ya da yüzde 10.01 olacağı hesaplanıyor. İki formüle göre yen yıl maaş zamları hesaplandığında emeklilerin en yüksek maaşı 750 lira artışla 8 bin 242 liraya ulaşacak.