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Asgari ücrete dev zam! Toplantı öncesi ipucu geldi! Yüzde 35-40 arasında 3.800 TL’ye kadar…

Türkiye'de milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2022 asgari ücret görüşmelerinde olacak. Aralık ayının ilk haftasında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi merakla beklenen ipuçları geldi. Beklentiler arasında yüzde 35-40 zam yapılması bulunuyor. Böylelikle asgari ücret 3.800 TL civarına çıkabilir. Asgari ücrete zammın yanı sıra EYT mağduriyeti ile ilgili çözümlerin de masaya yatırılması bekleniyor. İşte; işçileri meraklandıran zam ihtimallerinin detayları!

Giriş Tarihi: 28.11.2021 15:02 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 15:02
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Asgari ücrete dev zam! Toplantı öncesi ipucu geldi! Yüzde 35-40 arasında 3.800 TL’ye kadar…

Çalışanlar 2022 asgari ücret zammı için meraklı bekleyişini sürdürüyor. Asgari ücrete yüzde 35-40 aralığında zam yapılması ihtimali gündeme gelen konulardan birisi oldu. Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken, Aralık ayının ilk haftasındaki toplantıyla birlikte karşılıklı zam teklifleri masaya yatırılacak. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu belirtmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete dev zam! Toplantı öncesi ipucu geldi! Yüzde 35-40 arasında 3.800 TL’ye kadar…

A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç adlı programında bugünkü konuklarından biri Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör oldu. Güngör, programda asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelere yer verdi.

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Asgari ücrete dev zam! Toplantı öncesi ipucu geldi! Yüzde 35-40 arasında 3.800 TL’ye kadar…

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ 3500-4000 ARASINDA

Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor.

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Asgari ücrete dev zam! Toplantı öncesi ipucu geldi! Yüzde 35-40 arasında 3.800 TL’ye kadar…

Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenlerde bunu kabul etti." dedi.

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Asgari ücrete dev zam! Toplantı öncesi ipucu geldi! Yüzde 35-40 arasında 3.800 TL’ye kadar…

"SÖYLEMLER ERKEN BAŞLADI"

Konuyla ilgili olarak açıklamalarına devam eden Güngör, "Çalışma Bakanı dün asgari ücretlerden alınan verginin azalacağını söyledi. Bunların hepsi hesap kitap işleri. Normalde bu tartışmalar aralık ayında olurdu. Bu söylemler de doğal olarak erken başladı." ifadelerini kullandı.