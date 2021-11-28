HaberlerGaleriAsgari ücrete dev zam! Toplantı öncesi ipucu geldi! Yüzde 35-40 arasında 3.800 TL’ye kadar…
Asgari ücrete dev zam! Toplantı öncesi ipucu geldi! Yüzde 35-40 arasında 3.800 TL’ye kadar…
Türkiye'de milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2022 asgari ücret görüşmelerinde olacak. Aralık ayının ilk haftasında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi merakla beklenen ipuçları geldi. Beklentiler arasında yüzde 35-40 zam yapılması bulunuyor. Böylelikle asgari ücret 3.800 TL civarına çıkabilir. Asgari ücrete zammın yanı sıra EYT mağduriyeti ile ilgili çözümlerin de masaya yatırılması bekleniyor. İşte; işçileri meraklandıran zam ihtimallerinin detayları!
Giriş Tarihi: 28.11.2021 15:02Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 15:02