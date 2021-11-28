Asgari ücrete dev zam! Toplantı öncesi ipucu geldi! Yüzde 35-40 arasında 3.800 TL’ye kadar…

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ 3500-4000 ARASINDA

Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor.