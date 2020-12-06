Yüksek maaş almak oldukça kolay! Birçok kişi bunun farkında değil! Yılbaşı öncesi ve sonrası...

Son dakika... Emekli aylığı için yeni belirlenecek tutar merak ediliyor. Güncel olarak emekli maaş hesaplaması, kişilerin prim ödeme gün sayısı, aylık bağlama oranı ve çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançları üzerinden hesaplanıyor. Aynı prim gününe sahip olan ve aynı kazançla çalışan kişilerin emekli aylıkları, bazı yıllarda emeklilik dilekçesi verdikleri tarihe göre önemli ölçüde değişebiliyor. Bu nedenle, 4/a (SSK) ve 4/b (BAĞ-KUR) statüsünde çalışanlardan yıl sonuna doğru emekli olmak isteyen kişiler için dilekçelerin yılbaşından önce mi sonra mı verileceği sorgulanan konular arasında yer alıyor. ahaber.com.tr olarak tüm detayları haberimizde derledik.