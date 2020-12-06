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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Yüksek maaş almak oldukça kolay! Birçok kişi bunun farkında değil! Yılbaşı öncesi ve sonrası... Yüksek maaş almak oldukça kolay! Birçok kişi bunun farkında değil! Yılbaşı öncesi ve sonrası...
Son dakika... Milyonlarca emeklinin maaşlarını ilgilendiren yeni gelişmeler yaşanıyor. Yapacağınız işlem ömür boyu alacağınız maaşın miktarını etkileyecek. Yaklaşık 13 milyon emekli yeni yılda maaşlarına yapılacak zam miktarını merak ediyor. Devletin sağladığı imkanlar ile kazançlarını arttırmak oldukça mümkün. Emeklilik için gün sayanların ise gündeminde ne zaman emekli olacağı ve ne kadar maaş alacağı yer alıyor. Emeklilik tarihi yaklaşanlar ise daha yüksek maaş almak için dilekçelerin ne zaman verileceğini araştırıyor.
Giriş Tarihi: 06.12.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 17:17
Son dakika... Emekli aylığı için yeni belirlenecek tutar merak ediliyor. Güncel olarak emekli maaş hesaplaması, kişilerin prim ödeme gün sayısı, aylık bağlama oranı ve çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançları üzerinden hesaplanıyor. Aynı prim gününe sahip olan ve aynı kazançla çalışan kişilerin emekli aylıkları, bazı yıllarda emeklilik dilekçesi verdikleri tarihe göre önemli ölçüde değişebiliyor. Bu nedenle, 4/a (SSK) ve 4/b (BAĞ-KUR) statüsünde çalışanlardan yıl sonuna doğru emekli olmak isteyen kişiler için dilekçelerin yılbaşından önce mi sonra mı verileceği sorgulanan konular arasında yer alıyor. ahaber.com.tr olarak tüm detayları haberimizde derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli aylığının tutarı, kişilerin prim ödeme gün sayısı, aylık bağlama oranı ve çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazançları üzerinden hesaplanıyor. Çalışırken bildirilen kazançların emeklilik dilekçesi verilen tarihteki güncel değeri, güncelleme katsayısı ile belirleniyor. Güncelleme katsayısı, 2008 yılından sonraki çalışmalar için tüketici fiyat endeksi artışının tamamı ile gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) artışın yüzde 30'u dikkate alınarak tespit ediliyor.
Aynı prim gününe sahip olan ve aynı kazançla çalışan kişilerin emekli aylıkları, bazı yıllarda emeklilik dilekçesi verdikleri tarihe göre önemli ölçüde değişebiliyor. Bu nedenle, 4/a (SSK) ve 4/b (BAĞ-KUR) statüsünde çalışanlardan yıl sonuna doğru emekli olmak isteyen kişiler için emeklilik dilekçesinin kasım aralık ayında mı yoksa ocak ayında mı verileceği önem taşıyor. Çünkü ilk emeklilikte bağlanan aylık farkı, kişilerin yaşamının geri kalanında alacakları emekli aylığı tutarını etkileyebiliyor.
MAKAS AÇIKLIĞINA DİKKAT Emekli aylığı dilekçesinin ne zaman verileceği konusunda karar verirken, yıl içinde emekli aylıklarına yapılan zam oranı ile o yıl için daha sonra belirlenecek güncelleme katsayısı arasındaki makas açıklığına bakmak gerekiyor. Makas açıklığı yüksek değil ise aralık veya ocak ayında dilekçe vermek arasında önemli bir fark olmaz. Bu tür yıllarda dilekçeyi kasım veya aralık ayında vermek, 1-2 ay önce emekli aylığı bağlanmasını sağladığı için avantajlı da olur.
Güncelleme katsayısı, yıllık TÜFE artış oranı + GSYH artışının yüzde 30'unun toplamıyla oluşur. Gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) yüksek artış beklenen yıllarda güncelleme katsayısı, yıl içinde emekli aylığına yapılan artış oranından fazla çıkar. Böyle yıllarda ocak ayını beklemek daha avantajlıdır.