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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el araba fiyatlarını düşürecek hamle! Düğmeye basıldı! Yeni araçlar... İkinci el araba fiyatlarını düşürecek hamle! Düğmeye basıldı! Yeni araçlar...
Son dakika... İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Araba alım-satımı yapan binlerce vatandaş fiyatların yeniden ne zaman düşüşe geçeceğini merak ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle fiyatlarda yaşanan artış sürüyor. Salgın nedeniyle sıfır araçların üretiminde yaşanan aksama nedeniyle fiyatların yükseldiği tahmin ediliyor. Uzman isimler fiyatların ne zaman normale döneceğine yönelik açıklamalarını sürdürüyor. İşte, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
Giriş Tarihi: 06.12.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 16:19
Son dakika... İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Sorusunun yanıtı hemen hemen her gün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İkinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceği alım satım yapanların yanı sıra vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Salgın nedeniyle fiyatların artması, yeni araba alacakları kara kara düşündürüyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle küresel çapta sıkıntılara yol açıyor. Geçtiğimiz haftalarda öne sürülen bir iddiaya göre ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündeme geliyor. ahaber.com.tr olarak fiyatların düşeceği tarih sorguladık. İşte, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gitmesinin ardından bankalar, konut kredisinde faizleri arttırdı. Faiz artırımı sonrası araba alım satımları azaldı. Arabasını satamayan vatandaşlar ise fiyat indirimlerine başladı.
Kredilerin yanı sıra sıfır araç kampanyalarının başlaması ile birlikte ikinci ele rağbet azaldı ve 2. el arabası elinde kalanlar fiyat indirimlerine başladı.
Erkoç konu ile ilgili açıklamasında, "Son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Bu sebeple yıl sonuna kadar sıfır araç fiyatlarında artış olmayacaktır ancak 2021 yılında salgının olumsuz etkilerinin devam etmesi, olası bir üçüncü dalga ve ekonomide yaşanabilecek sıkıntılar yeniden sıfır araç üretimi ve temininde zorluklara yol açabilir. Bu sebeple araç almayı düşünen vatandaşlarımız bu dönemi değerlendirebilirler. Bu dengelenmeyle birlikte düşen fiyatların da yılbaşına kadar yükselmeden süreceğini tahmin etmekteyiz" dedi.
NELER OLACAK?
İkinci el tarafında aşırı oranda yükselen fiyatların perde arkasında ise sadece sıfır araç tarafında ortaya çıkan sıkıntılar yer almıyor. Araç piyasasında ortaya çıkan havayı kendi lehine çevirmek isteyen kimi fırsatçıların manipülatif yönlendirmeleri ile de yükselen ikinci el araç fiyatlarına yönelik sektör temsilcileri ise yakın zamanda yüzde 10 oranında bir artış daha bekliyor.
İTHALAT TEDBİRİ GÜNDEMDE
Öte yandan ikinci el araç piyasasında ortaya çıkan ve sürekli artış eğilimi gösteren fiyatlara yönelik alınacak tedbirler hükümetin de ajandasına girdi. Geçtiğimiz günlerde öne sürülen bir iddiaya göre; ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündemde. Yeni Şafak'ın haberine göre ikinci el araç tarafına yönelik olası bir ithalat izninin verilmesi halinde ise fiyatlarda düşüş yaşanması bekleniyor.