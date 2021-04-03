Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en çok merak ettiği konulardan biri de emekli maaşının nasıl yükseltilebileceği. Emekli maaşını yükselmesinde en önemli kriterlerden biri de prime esas kazanç. Brüt maaşı yüksek olan çalışanlar daha fazla emekli maaş alabiliyor. Peki, yüksek maaş nasıl alınır? SSK Bağ-Kur emekli maaşı nasıl yükseltilir? İşte cevaplar...