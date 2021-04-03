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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yüksek maaş almak mümkün! SSK Bağ-Kur emekli maaşı nasıl yükseltilir? Emekliler için 3'lü hesap dikkat çekiyor Yüksek maaş almak mümkün! SSK Bağ-Kur emekli maaşı nasıl yükseltilir? Emekliler için 3'lü hesap dikkat çekiyor Milyonlarca emekli yüksek maaş almanın yollarını araştırıyor. Emekli olmak için gün sayan çalışanlar, maaşlar konusunda araştırmalarını sürdürürken bir yandan da yüksek emekli maaşı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yüksek maaş alma konusunda 3'lü hesap dikkat çekiyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yüksek maaş nasıl alınır? SSK Bağ-Kur emekli maaşı nasıl yükseltilir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 03.04.2021 13:10
Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en çok merak ettiği konulardan biri de emekli maaşının nasıl yükseltilebileceği. Emekli maaşını yükselmesinde en önemli kriterlerden biri de prime esas kazanç. Brüt maaşı yüksek olan çalışanlar daha fazla emekli maaş alabiliyor. Peki, yüksek maaş nasıl alınır? SSK Bağ-Kur emekli maaşı nasıl yükseltilir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çalışırken bildirilen prime esas kazanç, emekli maaşını belirleyen en önemli kriter. Yani brüt maaşın yüksek olması emekli olununca maaşın yükselmesinde etkili oluyor. İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor.
Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor. Emeklilik için yapılan hesaplamalarda 2000 yılı öncesi, 2000-2008 10. ayı arası ve 2008 yılının 10. ayından sonrası olmak üzere 3 ayrı dönem uygulanıyor.
ORANLAR FARKLI
İki ayrı yerden sigortalı olmak da maaşı artırıcı rol oynuyor. Ayrıca bordroda gerçek maaşın gösterilmesi, asgari ücret gösterilmemesi de emekli maaşını olumlu etkiliyor.
BUNLAR ÜCRETİ ARTIRIR
Emeklilikte yüksek aylık için bunları göz önünde bulundurun:
● Gerçek maaşınızın SGK'ya bildirilmesini sağlayın.
● İmkan varsa iki ayrı yerde çalışıp sigorta primi ödenmesi de emekli maaşını artırır.