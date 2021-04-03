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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye güzel haber! Zam yolda! 2021 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte tarihi... Emekliye güzel haber! Zam yolda! 2021 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte tarihi...
Milyonlarca emekliye güzel haber geldi. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, gözler ikramiyelere çevrildi. 2017 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi ödemelerinde zam beklentisi sürüyor. Her yıl iki kere verilen bayram ikramiyesinin enflasyon zammı eklenmesi teklif edilmişti. Peki, ikramiyeye zam gelecek mi? 2021 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.04.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 13:58
SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1.000'er lira olmak üzere toplamda 2.000 lira ikramiye veriliyor. Bayram ikramiyesine artış gündeme geldi. Peki, bayram ikramiyesine zam gelecek mi? 2021 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar..
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2021 yılına ilişkin bayram ikramiye tarihleri belli oldu. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.
BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ OLACAK MI?
Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alacak olan emekliler, tutarda artış yapılmasını bekliyor. Özellikle enflasyona endekslenmesi önerisi getiriliyor. Eğer enflasyona endekslenirse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.
2020 yılı enflasyonu yüzde 14.60 olarak gerçekleşti. Buna göre bin liralık ikramiye 1.146 liraya yükselecek. Emeklilerin eline bu yıl 2.000 lira yerine 2.292 lira geçecek. İkramiye artışından sadece emekliler değil, kapsamdaki dul ve emekliler de yararlanacak.
YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?
Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.