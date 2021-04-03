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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mart ayı enflasyon oranı ne kadar? Beklenti... Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mart ayı enflasyon oranı ne kadar? Beklenti...
Mart ayı enflasyon oranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Nisan ayına girmemiz ile birlikte gözler enflasyon oranına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının hangi tarihte belli olacağı merak ediliyor. Memur ve emeklilerin yakından takip ettiği enflasyon oranı, maaşlarında belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Peki, Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mart ayı enflasyon oranı ne kadar? Enflasyon beklentisi nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.04.2021 12:34
Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın 3'ünde enflasyon oranı açıklanıyor. 3 Nisan Cumartesi günü en çok merak edilenlerden biri de mart ayına ilişkin enflasyon verisi oldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mart ayı enflasyon oranı ne kadar? Enflasyon beklentisi nedir? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 Mart ayı enflasyon oranı, 5 Nisan 2021 Pazartesi günü açıklanacak. 3 Nisan hafta sonuna denk geldiği için enflasyon oranı pazartesi günü belli olacak. 2021 yılının ilk üçüncü aylık enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin maaşları için ipuçları ortaya çıkacak.
MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,79 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,79 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,11, en yüksek yüzde 1,20 aralığında yer aldı.