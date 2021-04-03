Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın 3'ünde enflasyon oranı açıklanıyor. 3 Nisan Cumartesi günü en çok merak edilenlerden biri de mart ayına ilişkin enflasyon verisi oldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mart ayı enflasyon oranı ne kadar? Enflasyon beklentisi nedir? İşte merak edilenler...