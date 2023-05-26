Yüksek kiraya 6 adımda fren! Vatandaş fahiş kiraya mahkum edilmeyecek | Fırsatçılara cezalar ağırlaştırılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden göreve geldiklerinde fahiş kira artışı yapanların "
ümüğünü sıkacağız" diyerek, " Bu tabloyu kabul edemeyiz" açıklamasında bulunurken, Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan çalışmanın çerçevesi ortaya çıktı. Kira artışlarını sınırlamak için kapsamlı düzenleme gelecek. Yüzde 25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak. Memurlara kira desteği verilecek. Fahiş artış yapanlara hapis ve para cezası uygulanacak.
Giriş Tarihi: 26.05.2023
07:01 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
07:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan çalışmanın çerçevesi ortaya çıktı. Kiracıları korumak için geçen yıl uygulamaya alınan yüzde 25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilecek. Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak.
Konutların yaşı, büyüklüğü, niteliğine göre bölge değeri belirlenecek. Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren zorunlu arabuluculuk düzenlemesi başlayacak.
SORUNLARIN BAŞINDA GELİYOR AK Parti strateji ekibinin tespitlerine göre, başta büyükşehirlerde olmak üzere seçmenlerin en çok dile getirdiği sorunların başında yüksek kiralar geliyor. Yeni dönemde yüksek kiraların vatandaş üzerindeki olumsuz etkilerini giderecek politikalara hız kazandırılacak.
Kira harcamalarının düşürülmesi için Çevre, Adalet, Ticaret bakanlıkları ve ilgili kurumlar çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Konutlarda kira artış oranlarına getirilen yüzde 25'lik sınır 11 Haziran 2002-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsıyor. Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine de hapis ve para cezası uygulanacak.