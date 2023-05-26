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Haberler Galeri Yüksek kiraya 6 adımda fren! Vatandaş fahiş kiraya mahkum edilmeyecek | Fırsatçılara cezalar ağırlaştırılacak

Yüksek kiraya 6 adımda fren! Vatandaş fahiş kiraya mahkum edilmeyecek | Fırsatçılara cezalar ağırlaştırılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden göreve geldiklerinde fahiş kira artışı yapanların "ümüğünü sıkacağız" diyerek, "Bu tabloyu kabul edemeyiz" açıklamasında bulunurken, Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan çalışmanın çerçevesi ortaya çıktı. Kira artışlarını sınırlamak için kapsamlı düzenleme gelecek. Yüzde 25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak. Memurlara kira desteği verilecek. Fahiş artış yapanlara hapis ve para cezası uygulanacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 26.05.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 07:01
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Yüksek kiraya 6 adımda fren! Vatandaş fahiş kiraya mahkum edilmeyecek | Fırsatçılara cezalar ağırlaştırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan çalışmanın çerçevesi ortaya çıktı. Kiracıları korumak için geçen yıl uygulamaya alınan yüzde 25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak.

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Yüksek kiraya 6 adımda fren! Vatandaş fahiş kiraya mahkum edilmeyecek | Fırsatçılara cezalar ağırlaştırılacak

Büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilecek. Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak.

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Yüksek kiraya 6 adımda fren! Vatandaş fahiş kiraya mahkum edilmeyecek | Fırsatçılara cezalar ağırlaştırılacak

Konutların yaşı, büyüklüğü, niteliğine göre bölge değeri belirlenecek. Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren zorunlu arabuluculuk düzenlemesi başlayacak.

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Yüksek kiraya 6 adımda fren! Vatandaş fahiş kiraya mahkum edilmeyecek | Fırsatçılara cezalar ağırlaştırılacak

SORUNLARIN BAŞINDA GELİYOR

AK Parti strateji ekibinin tespitlerine göre, başta büyükşehirlerde olmak üzere seçmenlerin en çok dile getirdiği sorunların başında yüksek kiralar geliyor. Yeni dönemde yüksek kiraların vatandaş üzerindeki olumsuz etkilerini giderecek politikalara hız kazandırılacak.

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Yüksek kiraya 6 adımda fren! Vatandaş fahiş kiraya mahkum edilmeyecek | Fırsatçılara cezalar ağırlaştırılacak

Kira harcamalarının düşürülmesi için Çevre, Adalet, Ticaret bakanlıkları ve ilgili kurumlar çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Konutlarda kira artış oranlarına getirilen yüzde 25'lik sınır 11 Haziran 2002-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsıyor. Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine de hapis ve para cezası uygulanacak.