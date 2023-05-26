Emeklilik tarihi 2 yıl öne çekilecek! EYT sonrası yeni liste açığa çıktı! Kadınlarda 51, 52, 53, 53 - Erkeklerde 56, 57, 58, 59 yaşında...

EYT düzenlemesi sonrasında 1.6 milyon kişiyi aşkın kişi emeklilik hakkı elde etti. Uzun vadede bu sayının 5 milyona ulaşması bekleniyor. Diğer yandan EYT'yi kaçıran birçok vatandaş bulunuyor. Bu kapsamda akıllara kısmi emeklilik konusu gündeme geldi. İşte, kısmi emeklilik için aranan şartlar ve detaylar!