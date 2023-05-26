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Haberler Galeri Emeklilik tarihi 2 yıl öne çekilecek! EYT sonrası yeni liste açığa çıktı! Kadınlarda 51, 52, 53, 53 - Erkeklerde 56, 57, 58, 59 yaşında...

Emeklilik tarihi 2 yıl öne çekilecek! EYT sonrası yeni liste açığa çıktı! Kadınlarda 51, 52, 53, 53 - Erkeklerde 56, 57, 58, 59 yaşında...

EYT düzenlemesi sonrasında 1.6 milyon kişiyi aşkın kişi emeklilik hakkı elde etti. Uzun vadede bu sayının 5 milyona ulaşması bekleniyor. Diğer yandan EYT'yi kaçıran birçok vatandaş bulunuyor. Bu kapsamda akıllara kısmi emeklilik konusu gündeme geldi. İşte, kısmi emeklilik için aranan şartlar ve detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 10:21
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Emeklilik tarihi 2 yıl öne çekilecek! EYT sonrası yeni liste açığa çıktı! Kadınlarda 51, 52, 53, 53 - Erkeklerde 56, 57, 58, 59 yaşında...

EYT sonrası milyonlarca vatandaş emeklilik hayallerine kavuştu. Ancak EYT yasası sonrasında kapsam dışında kalanlar yeni düzenleme için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Hal böyle olunca kısmi emeklilik için şartlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Planlanan düzenleme birçok kişi emeklilik hakkı elde etmiş olacak. Özellikle 5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lular için bu sürenin reform kapsamında 4500'e indirilmesi bekleniyor. "Kısmi emeklilik şartları neler? Kısmi emeklilikten kimler yararlanacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, erken emeklilik detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik tarihi 2 yıl öne çekilecek! EYT sonrası yeni liste açığa çıktı! Kadınlarda 51, 52, 53, 53 - Erkeklerde 56, 57, 58, 59 yaşında...

KISMİ EMEKLİLİKTE ŞARTLAR DEĞİŞEBİLİR

Yine bu düzenlemenin kısmi emekliliği de kapsaması gündemde.

5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lularda bu sürenin reform kapsamında 4500'e çekilmesi bekleniyor.

Bu sayede Bağ-Kur'lular için 900 günlük (2 yıl) bir avantaj ortaya çıkacak. Düzenlemenin çerçevesi yapılacak yasal düzenlemeyle çizilecek.

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Emeklilik tarihi 2 yıl öne çekilecek! EYT sonrası yeni liste açığa çıktı! Kadınlarda 51, 52, 53, 53 - Erkeklerde 56, 57, 58, 59 yaşında...

AZ BİR FARKLA KAÇIRANLAR...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini az farkla kaçıranlara 'kısmı emeklilik formülü' geliyor. EYT yasasından yararlanamayanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik masaya geldi.

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Emeklilik tarihi 2 yıl öne çekilecek! EYT sonrası yeni liste açığa çıktı! Kadınlarda 51, 52, 53, 53 - Erkeklerde 56, 57, 58, 59 yaşında...

Yaş şartının esnetilmesi ve kaldırılması aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilecek.

EYT'yi sağlamasına rağmen EYT'den yararlanamayan vatandaşlar ne yapacak? Bu noktada iki nokta önemli

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Emeklilik tarihi 2 yıl öne çekilecek! EYT sonrası yeni liste açığa çıktı! Kadınlarda 51, 52, 53, 53 - Erkeklerde 56, 57, 58, 59 yaşında...

1- HİZMET TESPİT DAVASI

Sosyal Güvenlik Kurumunun arşiv kayıtlarının incelenmesi için eğer günsüz girişleri var ise, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalıştığına eminse Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edecekler ve arşiv kayıtlarını inceleyecekler. Gününün olup olmadığını tespit ettirmeleri gerekiyor.