SSK,Bağkur'lunun Eksik primine İHYA hesabı: 606 TL fark… Temmuzda EYT hesabı sil baştan değişiyor! Doğum, askerlik boçlanması…
EYT'linin eksik prim hesabına ihya yöntemi nefes oluyor. Ancak temmuz gelmeden emeklilik işlemlerini tamamlamayanlar zamlardan etkilenecek. Asgari ücrete gelecek zam oranı ihya, borçlanma ödemelerini etkileyecek. Peki EYT'de artıştan etkilenmemek içim nelere dikkat edilmeli? Temmuzda EYT borçlanma, ihya ödemeleri kaç TL, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2023
10:51
Asgari ücretle birlikte 7 milyonu aşkın kişinin geliri artacak. Temmuz zamlarıyla birlikte aslında EYT'de prim eksiği olanlarda etkilenecek. Bağ-Kur'lunun ihya yöntemi ya da borçlanma gibi yollarda da artışlar yaşanacak. Peki Temmuzda EYT ihya ödemeleri kaç TL, ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların cevapları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Asgari ücrete ara zam için düğmeye basıldı. Temmuz'da hayata geçirilmesi planlanan ara zam ile 7 milyonu aşkın asgari ücretlinin geliri artacak. Ancak yeni asgari ücretin etkisi bununla sınırlı kalmayacak. İşsizlik maaşından tazminata kadar sosyal güvenliğe ilişkin pek çok ödeme, yeni asgari ücretle yükselecek.
ÖDEMELERE TEMMUZ FARKI
Asgari ücretin bir etkisi de emekliliğe olacak. Emekli olmak için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme yeni asgari ücretle birlikte artacak. Bu nedenle borçlanma ya da ihya işlemini Temmuz ayı ve sonrasına bırakanlar daha fazla ödeme yapacak. Haziran ayı sonuna kadar başvuranlar ise mevcut asgari ücret üzerinden ödeme yaparak emeklilik hayaline ulaşacak.
BORÇLANMAYA NE ÖDENİYOR?
Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. 10 bin 8 lira olan brüt asgari ücrete göre; şimdi doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her gün için en az 106,75 lira ödüyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 3 bin 202 lira 56 kuruş seviyesinde bulunuyor.
1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması yapılırsa en az 76 bin 861, 18 aylık askerlik borçlanması için de en az 57 bin 646 lira ödeniyor.