SSK,Bağkur’lunun Eksik primine İHYA hesabı: 606 TL fark… Temmuzda EYT hesabı sil baştan değişiyor! Doğum, askerlik boçlanması…

BORÇLANMAYA NE ÖDENİYOR?

Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. 10 bin 8 lira olan brüt asgari ücrete göre; şimdi doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her gün için en az 106,75 lira ödüyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 3 bin 202 lira 56 kuruş seviyesinde bulunuyor.