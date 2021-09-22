Yüksek emekli maaşında 7 formül! Planlara şimdi başlayın! Maaşı katlamak isteyenlere güzel haber!

Çalışma hayatında yer alan kişilerin merak ettiği konulardan birisi emeklilikte maaşı yükseltmek oluyor. Emekli vatandaşlar yılda 2 kez zam alabiliyor. Ancak maaşın yükselmesi çalışma hayatında yapılacaklarla bağlantılı oluyor. Çalışırken alabileceğiniz önlemlerle alabileceğiniz aylık artabiliyor. En önemli faktör olarak brüt maaşın öne çıktığı görülüyor. İşte; yüksek emekli maaşı almak için çalışma hayatında yapmanız gerekenler!