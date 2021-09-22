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Haberler Galeri Yüksek emekli maaşında 7 formül! Planlara şimdi başlayın! Maaşı katlamak isteyenlere güzel haber!

Yüksek emekli maaşında 7 formül! Planlara şimdi başlayın! Maaşı katlamak isteyenlere güzel haber!

Çalışma hayatında yer alan kişilerin merak ettiği konulardan birisi emeklilikte maaşı yükseltmek oluyor. Emekli vatandaşlar yılda 2 kez zam alabiliyor. Ancak maaşın yükselmesi çalışma hayatında yapılacaklarla bağlantılı oluyor. Çalışırken alabileceğiniz önlemlerle alabileceğiniz aylık artabiliyor. En önemli faktör olarak brüt maaşın öne çıktığı görülüyor. İşte; yüksek emekli maaşı almak için çalışma hayatında yapmanız gerekenler!

Giriş Tarihi: 22.09.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 10:48
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Yüksek emekli maaşında 7 formül! Planlara şimdi başlayın! Maaşı katlamak isteyenlere güzel haber!

Yüksek emekli maaşı alma yolları sık sık merak edilen konulardan birisi oluyor. Uzun yıllar boyunca çalışan kişiler, yüksek emekli maaşı alarak emeklilikte daha rahat bir hayat geçirmenin yollarını merak ediyor. Emeklilikte 2 zammın yanı sıra yüksek maaş almak için çalışma hayatında sigorta türü ve brüt ücret büyük önem taşıyor. Sigortanızın en yüksek ücretinden yatması büyük önem taşıyor.

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Yüksek emekli maaşında 7 formül! Planlara şimdi başlayın! Maaşı katlamak isteyenlere güzel haber!

Çalışanların en çok merak ettikleri iki konu var. Ne zaman emekli olacakları ve ne kadar aylık bağlanacağı.

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Yüksek emekli maaşında 7 formül! Planlara şimdi başlayın! Maaşı katlamak isteyenlere güzel haber!

Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde.

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Yüksek emekli maaşında 7 formül! Planlara şimdi başlayın! Maaşı katlamak isteyenlere güzel haber!

Burada bazı noktalara dikkat etmek lazım. En önemli parametre brüt maaş. İşte 7 önemli formül:

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Yüksek emekli maaşında 7 formül! Planlara şimdi başlayın! Maaşı katlamak isteyenlere güzel haber!

1- EMEKLİLİĞİNİZİ planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden planlarınızı yapın.