383 TL taksitle emeklilik şansı! Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank üzerinden 36 ayda ödeniyor!

Son günlerine girilen yapılandırma kapsamında; tüm vergi borçlarının faizleri siliniyor. SGK'ya borcu olduğu için emekli olamayan vatandaşlara da büyük kolaylıklar sağlanıyor. Toplu parası olmadığı için emekli olamayan kişiler, taksit ödeyerek emekli olma şansı yakalıyor. 383 TL'den başlayan taksitlerle toplam 36 aylık taksit yaptırabilir ve bu şekilde emekli olabilirsiniz. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank üzerinden çekilebilecek krediler için ödeme tablosu haberimizde! İşte; taksit ödeyerek emekli olma yolları!