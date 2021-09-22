22 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 383 TL taksitle emeklilik şansı! Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank üzerinden 36 ayda ödeniyor!

383 TL taksitle emeklilik şansı! Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank üzerinden 36 ayda ödeniyor!

Son günlerine girilen yapılandırma kapsamında; tüm vergi borçlarının faizleri siliniyor. SGK'ya borcu olduğu için emekli olamayan vatandaşlara da büyük kolaylıklar sağlanıyor. Toplu parası olmadığı için emekli olamayan kişiler, taksit ödeyerek emekli olma şansı yakalıyor. 383 TL'den başlayan taksitlerle toplam 36 aylık taksit yaptırabilir ve bu şekilde emekli olabilirsiniz. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank üzerinden çekilebilecek krediler için ödeme tablosu haberimizde! İşte; taksit ödeyerek emekli olma yolları!

Giriş Tarihi: 22.09.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 11:41
  • 1
  • 15
383 TL taksitle emeklilik şansı! Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank üzerinden 36 ayda ödeniyor!

SGK'ya borcu olan ancak bu nedenle emekli olamayan vatandaşlara müjdeli haber! Eylül ayının son günlerinde bitecek yapılandırma ile, borcu olduğu halde toplu para bulamayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor. Kamu bankalarından kredi çekerek kolaylıkla emekli olabilirsiniz. Çekilen krediler 383 TL'den başlayan taksitlerle toplam 36 ayda geri ödenecek. Hemen ardından emekli maaşınızı aynı banka üzerinden alabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
383 TL taksitle emeklilik şansı! Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank üzerinden 36 ayda ödeniyor!

Milyonlarca vatandaşın başvurduğu yapılandırma için süre 1 ay uzatıldı. Yapılandırma kapsamında devlete olan tüm vergi ve prim borçlarının faizleri silinirken ana paraya enflasyon farkı ekleniyor.

  • 3
  • 15
383 TL taksitle emeklilik şansı! Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank üzerinden 36 ayda ödeniyor!

Yapılandırma kapsamında SGK'ya borcu olduğu için emekli olamayan ya da toplu para bulamadığından borçlanma yapamayanlar için de imkan getirildi.

  • 4
  • 15
383 TL taksitle emeklilik şansı! Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank üzerinden 36 ayda ödeniyor!

36 TAKSİTTE ÖDENECEK

Bu sigortalılar kamu bankalarından kredi çekerek borçlarını kapatabilecek ve taksitler yeni bağlanacak emekli maaşlarından kesilecek.

  • 5
  • 15
383 TL taksitle emeklilik şansı! Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank üzerinden 36 ayda ödeniyor!

Geçmiş bağkur günlerini ihya ederek satın alacaklar bu sayede günlerini tamamlayıp emekli olabilecek.