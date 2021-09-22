22 Eylül 2021, Çarşamba
Bankalar durmuyor, yatırımcılar teyyakkuzda! Mevduat faiz oranları belli oldu! İşte en yüksek verenler...
Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar vadeli mevduat hesaplarını yakından sorguluyor. Kenarda birikimi olan vatandaşlar yatırım için çeşitli yollar arıyor. Altın ve dolar gibi yatırımların yanından kredili mevduat hesabı da tercihler arasında bulunuyor. Mevduat faizi hesaplarına yatırım yapacaklar getirilerini daha önceden öğrenebildikleri için öncelikleri arasında tutuyor. Bankaların mevduat hesapları hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 22.09.2021 00:30 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 00:44
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