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Haberler Galeri Bankalar durmuyor, yatırımcılar teyyakkuzda! Mevduat faiz oranları belli oldu! İşte en yüksek verenler...

Bankalar durmuyor, yatırımcılar teyyakkuzda! Mevduat faiz oranları belli oldu! İşte en yüksek verenler...

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar vadeli mevduat hesaplarını yakından sorguluyor. Kenarda birikimi olan vatandaşlar yatırım için çeşitli yollar arıyor. Altın ve dolar gibi yatırımların yanından kredili mevduat hesabı da tercihler arasında bulunuyor. Mevduat faizi hesaplarına yatırım yapacaklar getirilerini daha önceden öğrenebildikleri için öncelikleri arasında tutuyor. Bankaların mevduat hesapları hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 22.09.2021 00:30 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 00:44
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Bankalar durmuyor, yatırımcılar teyyakkuzda! Mevduat faiz oranları belli oldu! İşte en yüksek verenler...

Bankalar durmuyor, yatırımcılar teyyakkuzda. Mevduat faiz oranları belli oldu. İşte en yüksek oranla mevduat faizi sağlayan bankaları haberimizde derledik. En basit anlatımı ile mevduat, tüketicilerin bankada bulunan paralarını ifade eder. Hatta herhangi bir standart banka hesabında bulunan bakiye de mevduat olarak tanımlanır. Bankalarda yer alan mevduatınızı, dilerseniz faizli dilerseniz de faizsiz bir şekilde geri almak kaydıyla yatırabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar durmuyor, yatırımcılar teyyakkuzda! Mevduat faiz oranları belli oldu! İşte en yüksek verenler...

MEVDUAT NEDİR?

Mevduat, bankalara belli bir vade ya da ihbar süresi sonunda çekilmek üzere yatırılan paradır. Bankaların halktan faiz veya kur farkı ödeyerek topladıkları kaynaklar olarak da tanımlanabilir.

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Bankalar durmuyor, yatırımcılar teyyakkuzda! Mevduat faiz oranları belli oldu! İşte en yüksek verenler...

MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMA

Mevduat faiz hesaplaması, "anapara*faiz oranı*vade (gün)/36500" formülü ile brüt olarak hesaplanır. Örneğin yıllık %15,09 faiz oranı ile 30 gün vadeli mevduat hesabına 10 bin TL para yatırılması durumunda: 10.000 TL*15,09*30/36500 = 124,02 TL 30 günlük brüt faiz getirisi elde edilir.

Net mevduat getiri ise brüt faiz getirisinden mevduat vadesine göre denk gelen stopajın (gelir vergisinin) düşülmesi ile hesaplanır. Yukarıdaki örneğin vadesi 30 gün olduğu için stopajı %15'dir. Bu durumda net kazanç ise 124,02 TL - (124,02 TL*%15) = 105,42 TL olur.

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Bankalar durmuyor, yatırımcılar teyyakkuzda! Mevduat faiz oranları belli oldu! İşte en yüksek verenler...

Vadeli Mevduat Hesabı Açmak

Günümüzde aktif tüm banka sistemlerinde vadeli mevduat hesabı bulunmaktadır. Çok özel bir şey olmadığı gibi günümüz şartlarında her vatandaş, bankaya giderek mevduat faiz oranlarını sorup sizler için uygunsa eğer yatırımlarınıza uygun şekilde vadeli mevduat hesapları oluşturabilirsiniz.

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Bankalar durmuyor, yatırımcılar teyyakkuzda! Mevduat faiz oranları belli oldu! İşte en yüksek verenler...

Tercih ettiğiniz banka ile görüşerek, direkt olarak vadeli hesap açma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Eğer şubeye gitmeden de yapmayı tercih ederseniz, çalıştığınız bankanın internet bankacılığı, mobil bankacılığı ya da çağrı merkezini arayarak da vadeli hesap açma süreçlerinizi başlatabilirsiniz.