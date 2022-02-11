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Haberler Galeri Yüksek emekli maaşı için flaş detay! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları artıyor! 1261 gün kala...

Yüksek emekli maaşı için flaş detay! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları artıyor! 1261 gün kala...

Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. Emeklilik tarihi hesaplanırken, ne kadar maaş alınacağı da sorgulanıyor. Eğer farklı kurumlarda çalışmanız var ise ve maaşınız yüksek olsun istiyorsanız, son bin 261 güne dikkat edin. Hizmet birleştirmesi ile emekli maaşlarında değişiklik yaşanabiliyor. Birden fazla kurumda çalışanların bu duruma dikkat etmesi gerekiyor. Kullanılacak yöntem ile emekli maaşlarında artış sağlanabiliyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, hizmet birleştirme hakkında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2022 18:54 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 18:54
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Yüksek emekli maaşı için flaş detay! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları artıyor! 1261 gün kala...

Yüksek emekli maaşı için flaş detay. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları artıyor. 1261 gün kala... Emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Birden fazla kurumda çalışanlar hizmet birleştirmesi yapabiliyor. Bunun için emekllik öncesi SGK'ya yazılı olarak başvuru yapılması gerekiyor. Böylelikle emeklilik gününü 3.000'den fazla gün kadar aşağı çekebilme imkanınız bulunuyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte hizmet birleştirmesi için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yüksek emekli maaşı için flaş detay! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları artıyor! 1261 gün kala...

TARİHE DİKKAT!

Son 3.5 yıl, yani 1261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

Dolayısıyla 10 yıl Bağ- Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan emekli olabiliyorsunuz. Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

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Yüksek emekli maaşı için flaş detay! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları artıyor! 1261 gün kala...

Dolayısıyla 10 yıl Bağ- Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan emekli olabiliyorsunuz. Böylece Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanınız doğuyor. Son 7 yıl, takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı. Eşitlik halinde de son kuruma bakılıyor.

HİZMET BİRLEŞTİRMESİ NE ZAMAN YAPILMALI?

Birden fazla kurumda çalışmanız varsa hizmet birleştirmesi yaparak prim sayılarınızı tamamlayabilirsiniz. Bunun için emeklilik döneminiz gelmeden bir süre önce SGK'ya başvurarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzun mutlaka yazılı olması gerekiyor.

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Yüksek emekli maaşı için flaş detay! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları artıyor! 1261 gün kala...

MEMURLARA AVANTAJI VAR

Memurların hizmet birleştirmesi yapmaları onlara farklı avantajlar da sağlıyor. Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008 öncesi hizmetleriyle emekli aylığına esas teşkil eden derece ve kademelerini yükseltebiliyor. Böylece maaşları da artıyor.

1- Hizmet birleştirmesi nasıl yapılıyor?

Hizmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışanların toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesine deniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirilme talebi e-devlet üzerinden yapılabilir. Hizmet süreleri, nerede hizmet verdikleri incelenerek SGK ile yapılan yazışmalar sonucunda hizmetler birleştirilir. Kamu çalışanları da memuriyete başlamadan önce çalıştığı süredeki ekletmek için başvurabilir.

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Yüksek emekli maaşı için flaş detay! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları artıyor! 1261 gün kala...

2- Ne zaman başvurmak gerekiyor?

Hizmet birleştirmesi farklı sigorta kollarında çalışanların emeklilik dönemlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması için başvurudan önce yaptırmaları gereken bir işlemdir. Emekli olmadan bir yıl ya da 6 ay süre kaldığında SGK hizmet birleştirmesi için başvuru yapılması tavsiye ediliyor. Emekli aylığı alan kişiler bu başvuruyu yapamaz.