11 Şubat 2022, Cuma
Yüksek emekli maaşı için flaş detay! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları artıyor! 1261 gün kala...
Milyonlarca çalışan ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. Emeklilik tarihi hesaplanırken, ne kadar maaş alınacağı da sorgulanıyor. Eğer farklı kurumlarda çalışmanız var ise ve maaşınız yüksek olsun istiyorsanız, son bin 261 güne dikkat edin. Hizmet birleştirmesi ile emekli maaşlarında değişiklik yaşanabiliyor. Birden fazla kurumda çalışanların bu duruma dikkat etmesi gerekiyor. Kullanılacak yöntem ile emekli maaşlarında artış sağlanabiliyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, hizmet birleştirme hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 11.02.2022 18:54 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 18:54
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13