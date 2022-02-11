50 senelik eziyet bitti! Teoman Duralı tünellerinin açılışını Başkan Erdoğan yaptı: 40 dakikalık yol 5 dakikaya indi

Açılışı yapılan kısımda tamamı çift tüplü yapılan bin 546 metrelik Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metrelik Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metrelik Uzunkum Tüneli ve 382 metrelik Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2 bin 502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum Köprülü kavşakları bulunuyor.