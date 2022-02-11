11 Şubat 2022, Cuma
50 senelik eziyet bitti! Teoman Duralı tünellerinin açılışını Başkan Erdoğan yaptı: 40 dakikalık yol 5 dakikaya indi
Zonguldak'ta açılış törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Teoman Duralı tünelleri, köprülü kavşak ile sahil yolu, Filyos'a kadar uzayacak. 3 aşama halinde tamamlanması değerlendirilen yolun ikinci aşamasının Kilimli ilçesinden Muslu beldesine, üçüncü aşamasının da Muslu'dan Filyos'a ulaşacak şekilde yapılması öngörülüyor.
Giriş Tarihi: 11.02.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 16:09
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