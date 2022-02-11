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Haberler Galeri 50 senelik eziyet bitti! Teoman Duralı tünellerinin açılışını Başkan Erdoğan yaptı: 40 dakikalık yol 5 dakikaya indi

50 senelik eziyet bitti! Teoman Duralı tünellerinin açılışını Başkan Erdoğan yaptı: 40 dakikalık yol 5 dakikaya indi

Zonguldak'ta açılış törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Teoman Duralı tünelleri, köprülü kavşak ile sahil yolu, Filyos'a kadar uzayacak. 3 aşama halinde tamamlanması değerlendirilen yolun ikinci aşamasının Kilimli ilçesinden Muslu beldesine, üçüncü aşamasının da Muslu'dan Filyos'a ulaşacak şekilde yapılması öngörülüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 11.02.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 16:09
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50 senelik eziyet bitti! Teoman Duralı tünellerinin açılışını Başkan Erdoğan yaptı: 40 dakikalık yol 5 dakikaya indi

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve Prof. Dr. Teoman Duralı'nın isminin konulduğu tüneller ve sahil yolu projesi 5 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yolulya bağlandığı açılış töreni ile hizmete açılmıştı.

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50 senelik eziyet bitti! Teoman Duralı tünellerinin açılışını Başkan Erdoğan yaptı: 40 dakikalık yol 5 dakikaya indi

Açılışı yapılan kısımda tamamı çift tüplü yapılan bin 546 metrelik Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metrelik Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metrelik Uzunkum Tüneli ve 382 metrelik Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2 bin 502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum Köprülü kavşakları bulunuyor.

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50 senelik eziyet bitti! Teoman Duralı tünellerinin açılışını Başkan Erdoğan yaptı: 40 dakikalık yol 5 dakikaya indi

40 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA İNDİ
Proje ile yerleşim alanlarından geçen transit trafiğin şehir dışına alınarak bölgedeki ulaşımın düzenlenmesi amaçlandı. Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli'yi birbirine bağlayan yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilerek trafik hacmi rahatlatılırken, yolda inşa edilen tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis edildi.

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50 senelik eziyet bitti! Teoman Duralı tünellerinin açılışını Başkan Erdoğan yaptı: 40 dakikalık yol 5 dakikaya indi

Projenin tamamlanmasıyla Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı. 40 dakikada geçilen güzergah böylece 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indirildi.

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50 senelik eziyet bitti! Teoman Duralı tünellerinin açılışını Başkan Erdoğan yaptı: 40 dakikalık yol 5 dakikaya indi

FİLYOS LİMANI'NA ULAŞIM SUNULACAK

11. Kalkınma Planı kapsamında Filyos Limanı'na da ulaşım sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik kesimi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tamamlanarak hizmete açılmış oldu.