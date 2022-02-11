11 Şubat 2022, Cuma
SGK'dan son dakika duyurusu! Ayda 5.600 TL maaş bağlanıyor! Maaş almak için 3 gün şartı...
SGK tarafından ödenen maaştan birçok kişi habersiz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalıştığı işyerinde yaptığı işten dolayı hastalanan, bedensel veya ruhsal engelli hale gelen kişilere, yani meslek hastalığı nedeniyle çalışma gücünü kaybedenlere geçici veya sürekli aylık bağlıyor. Ancak maaştan yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Diğer yandan konu hakkında bilidirim zorunluğu bulunuyor. SSK'lı, Bağ-Kur'lu, süreli işçi, ev hizmetlerinde çalışanlar, çırak ve stajyerleri kapsıyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 11.02.2022 19:28
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