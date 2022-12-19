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'Yüksek emekli maaşı' bu detaylarda gizli! Bunu yapan fazla kazanç sağlar! SGK, prim ve gün sayısı detayı...

Milyonlarca çalışanın en büyük hayallerinden birisi de emekli olabilmek. Bunun yanı sıra en çok merak edilenlerden birisi de yüksek emekli maaş almak. Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler, bu konuda hangi formüllerin uygulandığını araştırıyor. Çalışma hayatında bunu yapanların emekli maaşını artırdığı açıklandı. Çoğu kişi bu detayı bilmese de erkenden alınacak tedbir ile emekli maaşınızı yükseltebilirsiniz. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 10:06
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’Yüksek emekli maaşı’ bu detaylarda gizli! Bunu yapan fazla kazanç sağlar! SGK, prim ve gün sayısı detayı...

Emekli olmayı hayal eden vatandaşlar bir yandan da yüksek emekli maaşı alarak rahat bir hayat geçirmek istiyor. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında emekli maaşının nasıl yükseltilebileceği yer alıyor. Yasalara göre bazı detaylar emekli maaşının artırılmasında etkili. Sizler için kaleme aldığımız yazımızda, yüksek emekli maaşı almanın formülünü açıkladık. İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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’Yüksek emekli maaşı’ bu detaylarda gizli! Bunu yapan fazla kazanç sağlar! SGK, prim ve gün sayısı detayı...

Türkiye'de çalışanların bir kısmı ek iş yapmakta ya da iki ayrı işyerinde çalışma imkanı bulmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatımıza baktığımızda yasal olarak iki ayrı işyerinde çalışmanın bir sakıncası bulunmuyor.

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’Yüksek emekli maaşı’ bu detaylarda gizli! Bunu yapan fazla kazanç sağlar! SGK, prim ve gün sayısı detayı...

Burada iş sözleşmesi ya da toplu sözleşmelerinde bunu yasaklayan bir madde olmamalı. Bu yasak yoksa işvereniniz sizin farklı bir iş yerinde çalışmanıza izin de vermişse iki ayrı yerde çalışabiliyorsunuz.

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’Yüksek emekli maaşı’ bu detaylarda gizli! Bunu yapan fazla kazanç sağlar! SGK, prim ve gün sayısı detayı...

Adınıza iki yerden prim yatmasında Sosyal Güvenlik Kurumu açısından da bir sakınca bulunmuyor. Ancak sözleşmenizde bunu engelleyici bir durum varsa ya da iş yeriniz size izin vermemişse tazminatsız çıkartılma riskiniz de bulunuyor.

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’Yüksek emekli maaşı’ bu detaylarda gizli! Bunu yapan fazla kazanç sağlar! SGK, prim ve gün sayısı detayı...

GÜN SAYISI ARTMAZ

Gelelim bu şekilde iki ayrı işyerinde çalışmanın sonuçlarına. Hemen hatırlatalım iki ayrı işyerinde çalışmasınız da her iki işyerinin de sizin kaydınızı yapması yani SGK'ya bildirip prim ödemesi gerekir. Diğer iş yerinde sigortanız olduğu için ikinci iş yeri eğer bildiriminizi yapmaz ise suç işlemiş olur.