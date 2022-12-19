'Yüksek emekli maaşı' bu detaylarda gizli! Bunu yapan fazla kazanç sağlar! SGK, prim ve gün sayısı detayı...

Milyonlarca çalışanın en büyük hayallerinden birisi de emekli olabilmek. Bunun yanı sıra en çok merak edilenlerden birisi de yüksek emekli maaş almak. Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler, bu konuda hangi formüllerin uygulandığını araştırıyor. Çalışma hayatında bunu yapanların emekli maaşını artırdığı açıklandı. Çoğu kişi bu detayı bilmese de erkenden alınacak tedbir ile emekli maaşınızı yükseltebilirsiniz. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 10:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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