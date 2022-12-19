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Akaryakıta İNDİRİM az önce duyuruldu! Benzin ve motorine indirim ne zaman? 19 Aralık benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatında dalgalanma yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta indirim ve zam haberleriyle gündeme gelen akaryakıt fiyatlarında bugün indirim müjdesi geldi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin ve motorin fiyatlarında indirim uygulanacak. Söz konusu indirimin detayları açıklandı. Peki, benzin ve motorine indirim ne zaman? 19 Aralık benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 10:09
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Akaryakıta İNDİRİM az önce duyuruldu! Benzin ve motorine indirim ne zaman? 19 Aralık benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?

Geçtiğimiz haftanın kapanış gününde 81,78 dolara kadar yükselen Brent petrol, yeni haftaya 79,46 dolardan başladı. Petrol fiyatında yaşanan hareketlilik, doğrudan akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerle petrol fiyatı yeniden aşağı yönlü hareket etti. Bu gelişmelerle benzin ve motorin grubunda indirim haberi duyuruldu. Peki, bnzin ve motorine indirim ne zaman? 19 Aralık benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıta İNDİRİM az önce duyuruldu! Benzin ve motorine indirim ne zaman? 19 Aralık benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM NE ZAMAN?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 20 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 61 kuruş, motorine ise 77 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şöyle:

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Akaryakıta İNDİRİM az önce duyuruldu! Benzin ve motorine indirim ne zaman? 19 Aralık benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?

19 Aralık İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 18.50 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.82 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.57 TL

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Akaryakıta İNDİRİM az önce duyuruldu! Benzin ve motorine indirim ne zaman? 19 Aralık benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?

19 Aralık Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 18.71 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.98 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.83 TL

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Akaryakıta İNDİRİM az önce duyuruldu! Benzin ve motorine indirim ne zaman? 19 Aralık benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?

19 Aralık İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 18.70 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.08 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.58 TL