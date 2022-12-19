Akaryakıta İNDİRİM az önce duyuruldu! Benzin ve motorine indirim ne zaman? 19 Aralık benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL?

Geçtiğimiz haftanın kapanış gününde 81,78 dolara kadar yükselen Brent petrol, yeni haftaya 79,46 dolardan başladı. Petrol fiyatında yaşanan hareketlilik, doğrudan akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerle petrol fiyatı yeniden aşağı yönlü hareket etti. Bu gelişmelerle benzin ve motorin grubunda indirim haberi duyuruldu. Peki, bnzin ve motorine indirim ne zaman? 19 Aralık benzin, mazot, LPG litre fiyatı kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...