Hibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yarın itibari ile başlayacak olan ve 1 ay sürecek başvurular, e-Devlet (giris.turkiye. gov.tr) üzerinden meslek kodlarına göre yapılacak. Esnaf odaları başvuru yapmakta zorlanan vatandaşlara yardımcı olacak. İşte, hibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? T.C Kimlik numarasına göre...