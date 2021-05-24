HaberlerGaleriHibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? T.C Kimlik numarasına göre...
Hibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? T.C Kimlik numarasına göre...
Hibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada esnaf ve sanatkarlara hibe desteği sağlanacağının müjdesini vermişti. 4 milyar 622 milyon liralık destek için başvurular yarın itibari ile başlayacak. İşte başvurudan faydalanacak meslek kolları ve başvuru detayları haberimizde derledik. İşte, 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? T.C Kimlik numarasına göre...