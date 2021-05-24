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Haberler Galeri Hibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? T.C Kimlik numarasına göre...

Hibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? T.C Kimlik numarasına göre...

Hibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada esnaf ve sanatkarlara hibe desteği sağlanacağının müjdesini vermişti. 4 milyar 622 milyon liralık destek için başvurular yarın itibari ile başlayacak. İşte başvurudan faydalanacak meslek kolları ve başvuru detayları haberimizde derledik. İşte, 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? T.C Kimlik numarasına göre...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 23:32
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Hibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? T.C Kimlik numarasına göre...

Hibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yarın itibari ile başlayacak olan ve 1 ay sürecek başvurular, e-Devlet (giris.turkiye. gov.tr) üzerinden meslek kodlarına göre yapılacak. Esnaf odaları başvuru yapmakta zorlanan vatandaşlara yardımcı olacak. İşte, hibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? T.C Kimlik numarasına göre...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? T.C Kimlik numarasına göre...

Yarın itibari ile başlayacak olan ve 1 ay sürecek başvurular, e-Devlet (giris.turkiye. gov.tr) üzerinden meslek kodlarına göre yapılacak. Başvuru adımlarını izlemekte zorlananlar, esnaf odalarından yardım alabilir. Konuyla ilgili detaylı bir açıklamalar Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

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Hibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? T.C Kimlik numarasına göre...

BAŞVURULAR KİMLİK NUMARASINA GÖRE OLACAK

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik hibe desteği başvuruları hakkındaki detayları açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, destek başvuruları 25 Mayıs Salı günü başlayacak ve 23 Haziran Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

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Hibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? T.C Kimlik numarasına göre...

Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteklerinin detayları hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Covid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20/05/2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verileceği açıklanmıştı.

Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir.

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Hibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? T.C Kimlik numarasına göre...

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir. Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır. Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59'a kadar) devam edecektir.