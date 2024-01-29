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Haberler Galeri Yüksek emekli aylığı alma formülü! Emekli maaşı 20 bin TL'nin üzerine nasıl çıkarılır? İşte detaylar...

Yüksek emekli aylığı alma formülü! Emekli maaşı 20 bin TL'nin üzerine nasıl çıkarılır? İşte detaylar...

Milyonlarca çalışan emeklilik döneminde rahat ve huzurlu bir hayat geçirmenin hayalini kuruyor. Bu noktada yüksek emekli aylığı almak en önemli madde olarak ön plana çıkıyor. Emekli aylığı ise çalışma süresi, prime esas kazanç, yıl içindeki zamlar, enflasyonla beraber dilekçe tarihi gibi detaylara göre şekilleniyor. Peki yüksek emekli maaşı almanın formülü nedir? Emekli aylığı nasıl yükseltilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:01
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Yüksek emekli aylığı alma formülü! Emekli maaşı 20 bin TL’nin üzerine nasıl çıkarılır? İşte detaylar...

Geçmişi asgari ücretten gelen bir kişi sonraki yıllarda tavan kazançtan prim yatırırsa ilerde alacağı emekli ayılığını 20 bin liranın üzerine çıkarabilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yüksek emekli aylığı alma formülü! Emekli maaşı 20 bin TL’nin üzerine nasıl çıkarılır? İşte detaylar...

Prime esas kazancı SGK'ya yüksek bildirenin maaşı da artar. İşçi, memur, esnaf statüsünden emekli olup destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenlerin aylıklarını artırması için çeşitli formüller bulunuyor.

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Yüksek emekli aylığı alma formülü! Emekli maaşı 20 bin TL’nin üzerine nasıl çıkarılır? İşte detaylar...

Geçmişi asgari ücretten gelen bir kişi sonraki yıllarda tavan kazançtan prim yatırırsa ilerde alacağı emekli ayılığını 20 bin liranın üzerinde de artırabilir. Farklı sosyal güvenlik statülerinde çalışanların son 3.5 yılda SSK'dan emekli olması halinde kazancı da yükselir.

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Yüksek emekli aylığı alma formülü! Emekli maaşı 20 bin TL’nin üzerine nasıl çıkarılır? İşte detaylar...

Bu yıl için SSK'lı çalışan için asgari prim tutarı 7 bin 500 lira olup, azami prim tutarı da 56 bin 257 lira. İster SSK'lı olsun ister Bağ-Kur'lu primini tavandan SGK'ya kazan bildirenlerin her ay için ileride alacakları aylık da artar.

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Yüksek emekli aylığı alma formülü! Emekli maaşı 20 bin TL’nin üzerine nasıl çıkarılır? İşte detaylar...

Emekli olduktan sonra aylığını kestirip çalışmaya devam edenler ise aylığını yükseltebilir. Yeni aylığın eskisinden daha yüksek olması için uzun bir süre ve yüksek prim ödenmesi gerekiyor.