29 Ocak 2024, Pazartesi
Yüksek emekli aylığı alma formülü! Emekli maaşı 20 bin TL'nin üzerine nasıl çıkarılır? İşte detaylar...
Milyonlarca çalışan emeklilik döneminde rahat ve huzurlu bir hayat geçirmenin hayalini kuruyor. Bu noktada yüksek emekli aylığı almak en önemli madde olarak ön plana çıkıyor. Emekli aylığı ise çalışma süresi, prime esas kazanç, yıl içindeki zamlar, enflasyonla beraber dilekçe tarihi gibi detaylara göre şekilleniyor. Peki yüksek emekli maaşı almanın formülü nedir? Emekli aylığı nasıl yükseltilir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:01
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