Yüksek emekli aylığı alma formülü! Emekli maaşı 20 bin TL’nin üzerine nasıl çıkarılır? İşte detaylar...

Bu yıl için SSK'lı çalışan için asgari prim tutarı 7 bin 500 lira olup, azami prim tutarı da 56 bin 257 lira. İster SSK'lı olsun ister Bağ-Kur'lu primini tavandan SGK'ya kazan bildirenlerin her ay için ileride alacakları aylık da artar.