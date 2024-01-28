1800-3600 prim günle erken emeklilik şartları oluştu! 45-46-47-48-49 yaşa kapı aralandı! SSK, Bağ-Kur’luya prim eşitlemesi...

Sosyal güvenlik reformları kapsamında, özellikle Bağ-Kur sigortalıları için önemli değişikliklere yönelik bir girişim başlatılmış durumda. Yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısının prim gün şartlarını azaltmayı hedefleyen bir çalışma üzerinde yoğun çaba harcanıyor. Bu çerçevede, prim gün şartının bin 800 gün (yani 5 yıl) olarak belirlenmesinde bir indirime gidilmesi planlanmaktadır. Reformlar, sosyal güvenlik sisteminin daha etkin ve kapsayıcı hale getirilmesi amacıyla atılan önemli adımlardan birini oluşturuyor. Peki emeklilik şartları nasıl değişcek? İşte detayları...