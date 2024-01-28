HaberlerGaleri1800-3600 prim günle erken emeklilik şartları oluştu! 45-46-47-48-49 yaşa kapı aralandı! SSK, Bağ-Kur'luya prim eşitlemesi...
1800-3600 prim günle erken emeklilik şartları oluştu! 45-46-47-48-49 yaşa kapı aralandı! SSK, Bağ-Kur'luya prim eşitlemesi...
Emeklilik sürecinde önemli bir değişiklik yaşanıyor; artık emeklilik için gereken prim günü sayısı 1800'e kadar düşebiliyor. Normal şartlarda çalışanlar, en az 3600 prim günüyle emekli olabiliyor. Ancak sağlık nedenleriyle daha az primle de emeklilik imkanı tanınıyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte, bireylerin sağlık durumlarına bağlı olarak emeklilik şartları esnek hale getiriliyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2024 16:37Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 16:37