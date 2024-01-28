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Haberler Galeri 1800-3600 prim günle erken emeklilik şartları oluştu! 45-46-47-48-49 yaşa kapı aralandı! SSK, Bağ-Kur'luya prim eşitlemesi...

1800-3600 prim günle erken emeklilik şartları oluştu! 45-46-47-48-49 yaşa kapı aralandı! SSK, Bağ-Kur'luya prim eşitlemesi...

Emeklilik sürecinde önemli bir değişiklik yaşanıyor; artık emeklilik için gereken prim günü sayısı 1800'e kadar düşebiliyor. Normal şartlarda çalışanlar, en az 3600 prim günüyle emekli olabiliyor. Ancak sağlık nedenleriyle daha az primle de emeklilik imkanı tanınıyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte, bireylerin sağlık durumlarına bağlı olarak emeklilik şartları esnek hale getiriliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 16:37
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1800-3600 prim günle erken emeklilik şartları oluştu! 45-46-47-48-49 yaşa kapı aralandı! SSK, Bağ-Kur’luya prim eşitlemesi...

Sosyal güvenlik reformları kapsamında, özellikle Bağ-Kur sigortalıları için önemli değişikliklere yönelik bir girişim başlatılmış durumda. Yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısının prim gün şartlarını azaltmayı hedefleyen bir çalışma üzerinde yoğun çaba harcanıyor. Bu çerçevede, prim gün şartının bin 800 gün (yani 5 yıl) olarak belirlenmesinde bir indirime gidilmesi planlanmaktadır. Reformlar, sosyal güvenlik sisteminin daha etkin ve kapsayıcı hale getirilmesi amacıyla atılan önemli adımlardan birini oluşturuyor. Peki emeklilik şartları nasıl değişcek? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1800-3600 prim günle erken emeklilik şartları oluştu! 45-46-47-48-49 yaşa kapı aralandı! SSK, Bağ-Kur’luya prim eşitlemesi...

2023 yılı Türkiye'de sosyal güvenlik alanında tarihi reformlara ev sahipliği yaparak önemli değişikliklere imza atan bir yıl oldu. EYT düzenlemesi ile yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, bu yıl içinde prim ve yıl şartlarını tamamlayan yaklaşık 1.8 milyon kişinin de emekli aylığına kavuşması öngörülüyor.

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1800-3600 prim günle erken emeklilik şartları oluştu! 45-46-47-48-49 yaşa kapı aralandı! SSK, Bağ-Kur’luya prim eşitlemesi...

2023 yılında hayata geçen ek gösterge düzenlemesi ile birlikte sözleşmeli personellere kadro verilmesi, memurların ve emeklilerin maaşlarına ek zamlar gibi birçok önemli adım atıldı. Ayrıca, Bağ-Kur sigortalıları, ev hanımları ve gençler için pek çok düzenleme üzerinde çalışmalar sürdürülüyor ve bu adımların gelecek dönemde hayata geçirilmesi bekleniyor.

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1800-3600 prim günle erken emeklilik şartları oluştu! 45-46-47-48-49 yaşa kapı aralandı! SSK, Bağ-Kur’luya prim eşitlemesi...

Bağ-Kur reformu, bu kapsamdaki en dikkat çekici adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bağ-Kur'la ilgili, emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi konusunu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. O söz mutlaka yerine gelecek" dedi.

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1800-3600 prim günle erken emeklilik şartları oluştu! 45-46-47-48-49 yaşa kapı aralandı! SSK, Bağ-Kur’luya prim eşitlemesi...

Bağ-Kur reformuna dair detaylar, çalışmalar tamamlandığında ortaya çıkacak ancak şu ana kadar bilinen bazı önemli noktalar bulunuyor. İşte merak edilen soruların yanıtları: