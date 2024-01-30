Motorine ve benzine yeni zam haberi geldi! Bu gece yarısından itibaren Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

Motorinin litre fiyatın yeni bir zam daha geliyor. Bilindiği üzere dün gece yarısından itibaren motorinin pompa fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Yeni zamla birlikte motorin İstanbul için 42,94 TL'ye yükselmişti. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde yeni bir zam daha yapılması bekleniyor. Bununla birlikte dün benzinin litre fiyatına zam yapılmamıştı. Lakin gece yarısından itibaren benzinin pompa fiyatına da zam yapılması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için Motorin (Dizel), Benzin ve LPG güncel fiyatları…