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Haberler Galeri Motorine ve benzine yeni zam haberi geldi! Bu gece yarısından itibaren Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

Motorine ve benzine yeni zam haberi geldi! Bu gece yarısından itibaren Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

Motorine ve benzine yeni zam haberi geldi. Bilindiği üzere dün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısından itibaren ise motorin ve benzine yeniden zam geliyor. İşte güncel ve zamlı akaryakıt fiyatları…

Giriş Tarihi: 30.01.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 12:32
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Motorine ve benzine yeni zam haberi geldi! Bu gece yarısından itibaren Motorin Dizel, Benzin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

Motorinin litre fiyatın yeni bir zam daha geliyor. Bilindiği üzere dün gece yarısından itibaren motorinin pompa fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Yeni zamla birlikte motorin İstanbul için 42,94 TL'ye yükselmişti. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde yeni bir zam daha yapılması bekleniyor. Bununla birlikte dün benzinin litre fiyatına zam yapılmamıştı. Lakin gece yarısından itibaren benzinin pompa fiyatına da zam yapılması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için Motorin (Dizel), Benzin ve LPG güncel fiyatları…

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Motorine ve benzine yeni zam haberi geldi! Bu gece yarısından itibaren Motorin Dizel, Benzin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

MOTORİNE VE BENZİNE ZAM GELİYOR!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorine 1.40 TL, benzine 2 TL zam yapılacağı açıkladı. Yeni zamla birlikte motorin 42,94 TL'den 44,30 TL'ye, benzinin litre fiyatı 39,66 TL'den 41,66 TL'ye yükselecek.

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Motorine ve benzine yeni zam haberi geldi! Bu gece yarısından itibaren Motorin Dizel, Benzin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ!

Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul, Ankara ve İzmir için 41,62 TL bandına yükselmesi, Anadolu da ki bazı illerde ise 42,94 TL'ye yükseldi.

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Motorine ve benzine yeni zam haberi geldi! Bu gece yarısından itibaren Motorin Dizel, Benzin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik bir değişikliğe gidilmeyecek.

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Motorine ve benzine yeni zam haberi geldi! Bu gece yarısından itibaren Motorin Dizel, Benzin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

30 OCAK 2024 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI