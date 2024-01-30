30 Ocak 2024, Salı
Motorine ve benzine yeni zam haberi geldi! Bu gece yarısından itibaren Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?
Motorine ve benzine yeni zam haberi geldi. Bilindiği üzere dün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısından itibaren ise motorin ve benzine yeniden zam geliyor. İşte güncel ve zamlı akaryakıt fiyatları…
Giriş Tarihi: 30.01.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 12:32
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