Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika... 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım ekonomik önlemler alındı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL yardım yapılmaya başlandı. Şu ana kadar ilk iki fazda 4,4 milyon haneye yapılan sosyal yardımın ardından üçüncü faz ödemeler için başvurular devam ediyor. Peki, e-Devlet 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 14.05.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 17:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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