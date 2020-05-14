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Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

Son dakika... 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım ekonomik önlemler alındı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL yardım yapılmaya başlandı. Şu ana kadar ilk iki fazda 4,4 milyon haneye yapılan sosyal yardımın ardından üçüncü faz ödemeler için başvurular devam ediyor. Peki, e-Devlet 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 14.05.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 17:14
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Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardımı sonuçları sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000'er TL sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Bu kapsamda üçüncü faz ödemeler e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor. Başkan Erdoğan şu ana kadar üçüncü faz için 900 bin kişiye ödeme yapıldığını açıkladı. Peki, e-Devlet 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Salgın kapsamında hazırladığımız sosyal destek programının ilk iki fazında 4,4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik 3. faz nakit desteği programında da ödemeler başladı. Bu kapsamdaki ödeme yapılan kişi sayısı 900 bini buldu. Sadece ramazan ayı yardımları için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza yarım milyar lirayı aşkın kaynak aktardık." dedi.

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Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

PANDEMİ PARASI NE ZAMAN YATAR? BAŞVURU SONUÇLARI...

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında İBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

3. FAZ ÖDEMELER BAŞLADI

1000 TL yardım alabilmek için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları araştırıyor. 3. faz sosyal yardım ödemeleri başladı. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.