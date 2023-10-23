23 Ekim 2023, Pazartesi
YSK personel alımı başvuru ekranı! Yüksek Seçim Kurulu 81 ilde en az lise mezunu memur alacak! Şartları ve kadro dağılımı; şoför, bekçi, zabıt katibi...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yapılacak olan 107 memur alımına ilişkin detayları duyurdu. Bu alımlar için başvuru şartları ve tarihleri hakkında açıklamalarda bulunan YSK, adaylardan en az lise mezunu olmalarını ve KPSS puanı şartını yerine getirmelerini talep ediyor. İşte YSK memur alımı şartları ve başvuru ekranı...
Giriş Tarihi: 23.10.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 16:00
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