23 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YSK personel alımı başvuru ekranı! Yüksek Seçim Kurulu 81 ilde en az lise mezunu memur alacak! Şartları ve kadro dağılımı; şoför, bekçi, zabıt katibi...

YSK personel alımı başvuru ekranı! Yüksek Seçim Kurulu 81 ilde en az lise mezunu memur alacak! Şartları ve kadro dağılımı; şoför, bekçi, zabıt katibi...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yapılacak olan 107 memur alımına ilişkin detayları duyurdu. Bu alımlar için başvuru şartları ve tarihleri hakkında açıklamalarda bulunan YSK, adaylardan en az lise mezunu olmalarını ve KPSS puanı şartını yerine getirmelerini talep ediyor. İşte YSK memur alımı şartları ve başvuru ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 16:00
  • 1
  • 11
YSK personel alımı başvuru ekranı! Yüksek Seçim Kurulu 81 ilde en az lise mezunu memur alacak! Şartları ve kadro dağılımı; şoför, bekçi, zabıt katibi...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde Sekreter, Şoför, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Teknisyen, Bekçi, Hizmetli ve Zabıt Katibi kadrolarına personel alımı yapacak. Yapılacak bu alımlar en az lise mezunu adaylardan oluşacak ve başvurular, KPSS puanı ile yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan bu alımların başvuru tarihleri ve detayları, memur adayları tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Peki YSK başvuru şartları neler? YSK personel alımı başvuruları nereden yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
YSK personel alımı başvuru ekranı! Yüksek Seçim Kurulu 81 ilde en az lise mezunu memur alacak! Şartları ve kadro dağılımı; şoför, bekçi, zabıt katibi...

YSK MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yüksek Seçim Kurulu'nun memur alımı için başvurular, 23 Ekim 2023 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacak ve son başvuru tarihi 31 Ekim 2023 olarak belirlendi.

  • 3
  • 11
YSK personel alımı başvuru ekranı! Yüksek Seçim Kurulu 81 ilde en az lise mezunu memur alacak! Şartları ve kadro dağılımı; şoför, bekçi, zabıt katibi...

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresi olan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik olarak tamamlanabilecek. Başvuruların bu yöntemlerle yapılması gerekecek. Adaylar, ilan edilen kadrolara ve şartlara uygun bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilecekler.

YSK 107 MEMUR ALIMI BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

  • 4
  • 11
YSK personel alımı başvuru ekranı! Yüksek Seçim Kurulu 81 ilde en az lise mezunu memur alacak! Şartları ve kadro dağılımı; şoför, bekçi, zabıt katibi...

BAŞVURU ŞARLARI NELER?

📍 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

📍 Türk vatandaşı olmak,

📍 İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun'un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

📍 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

📍 Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

📍 Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,

📍 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

  • 5
  • 11
YSK personel alımı başvuru ekranı! Yüksek Seçim Kurulu 81 ilde en az lise mezunu memur alacak! Şartları ve kadro dağılımı; şoför, bekçi, zabıt katibi...

📍 Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

📍 Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.

📍 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında;

Lisans mezunları için KPSSP3,

Ön Lisans mezunları için KPSSP93,

Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

.