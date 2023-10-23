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Haberler Galeri TL'sini bu bankalara yatıran yaşadı! Vadeli mevduat faizi oranları değişti! 50.000 TL'nin 32-46 günlük getirisi...

TL'sini bu bankalara yatıran yaşadı! Vadeli mevduat faizi oranları değişti! 50.000 TL'nin 32-46 günlük getirisi...

"En yüksek faizi hangi banka veriyor?" sorusu yatırımcılar tarafından sıkça sorulan bir sorudur. Nakit birikimleri güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için mevduat hesapları cazip bir seçenek olarak oluyor. 50 bin TL'nin 32 ve 46 günlük vade sonunda ne kadar getiri sağladığı merak ediliyor. İşte, 2023 Ekim güncel mevduat faizi hesaplaması...

Giriş Tarihi: 23.10.2023 14:44
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TL’sini bu bankalara yatıran yaşadı! Vadeli mevduat faizi oranları değişti! 50.000 TL’nin 32-46 günlük getirisi...

Bankaların sunduğu mevduat hesapları, nakit birikimlerin güvenli bir şekilde değerlendirilmesi için sıkça tercih edilen bir seçenektir. Ekim ayı itibarıyla bankaların vadeli mevduat faiz oranları, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Mevduat hesapları, yatırımcılara belirli bir dönemde yatırdıkları miktarın üzerine faiz kazandırıyor. İşte, 50 bin TL'lik bir yatırımın güncel mevduat faizi hesaplaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TL’sini bu bankalara yatıran yaşadı! Vadeli mevduat faizi oranları değişti! 50.000 TL’nin 32-46 günlük getirisi...

50 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ...

Akbank Vadeli Mevduat:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.666 TL
Yıllık Faiz Oranı: %40,00
Net Kazanç: 1.666 TL

Odeabank Yeni Vadeli Mevduat:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.791 TL
Yıllık Faiz Oranı: %43,00
Net Kazanç: 1.791 TL

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TL’sini bu bankalara yatıran yaşadı! Vadeli mevduat faizi oranları değişti! 50.000 TL’nin 32-46 günlük getirisi...

CEPTETEB Marifetli Hesap:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.666 TL
Yıllık Faiz Oranı: %40,00
Net Kazanç: 1.666 TL

Fibabanka Kiraz Hesap:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.666 TL
Yıllık Faiz Oranı: %40,00
Net Kazanç: 1.666 TL

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TL’sini bu bankalara yatıran yaşadı! Vadeli mevduat faizi oranları değişti! 50.000 TL’nin 32-46 günlük getirisi...

ING e-Turuncu Hesap:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.666 TL
Yıllık Faiz Oranı: %40,00
Net Kazanç: 1.666 TL

Aktif Bank N Kolay Bono:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.624 TL
Yıllık Faiz Oranı: %39,00
Net Kazanç: 1.624 TL

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TL’sini bu bankalara yatıran yaşadı! Vadeli mevduat faizi oranları değişti! 50.000 TL’nin 32-46 günlük getirisi...

DenizBank E-Mevduat:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.582 TL
Yıllık Faiz Oranı: %38,00
Net Kazanç: 1.582 TL

Yapı Kredi Yeni Mevduat Hesabı:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.333 TL
Yıllık Faiz Oranı: %32,00
Net Kazanç: 1.333 TL

Garanti BBVA E-Vadeli Mevduat Hesabı:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.166 TL
Yıllık Faiz Oranı: %28,00
Net Kazanç: 1.166 TL

Enpara.com Vadeli Mevduat Hesabı:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.145 TL
Yıllık Faiz Oranı: %27,50
Net Kazanç: 1.145 TL