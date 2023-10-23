TL'sini bu bankalara yatıran yaşadı! Vadeli mevduat faizi oranları değişti! 50.000 TL'nin 32-46 günlük getirisi...

"En yüksek faizi hangi banka veriyor?" sorusu yatırımcılar tarafından sıkça sorulan bir sorudur. Nakit birikimleri güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için mevduat hesapları cazip bir seçenek olarak oluyor. 50 bin TL'nin 32 ve 46 günlük vade sonunda ne kadar getiri sağladığı merak ediliyor. İşte, 2023 Ekim güncel mevduat faizi hesaplaması...