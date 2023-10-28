28 Ekim 2023, Cumartesi
ŞOK'tan beklenmedik ürün: PlayStation 5 satışa sundu! ŞOK 28 Ekim aktüel indirim kataloğu
ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler listesini tüm müşterileri ile paylaştı. 31 Ekim tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Teknoloji severleri, ev hanımlarını ve tadilat tamirat işleri ile uğraşan babaları yakından ilgilendirecek ürünlerle dolu. İşte merak edilen ürünler ve fiyatları…
Giriş Tarihi: 28.10.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 13:48
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