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Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu?
Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemde kripto paralara yönelim her geçen gün artıyor. BitTorrent (BTT) coin için sert yükselişle yeni hafta sonu 17 Nisan Cumartesi tarihi itibariyle başladı, yatırımcılar grafik ve analizleri merak etmeye başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği Bittorrent ile Netflix anlaşması için iddialar gelmeye başlıyor. İşte, Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 20.04.2021 18:04 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 18:05
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Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu?
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- 9
Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu?
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- 9
Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu?
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- 9
Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu?
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- 9
Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu?