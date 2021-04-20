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Haberler Galeri Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu?

Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu?

Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemde kripto paralara yönelim her geçen gün artıyor. BitTorrent (BTT) coin için sert yükselişle yeni hafta sonu 17 Nisan Cumartesi tarihi itibariyle başladı, yatırımcılar grafik ve analizleri merak etmeye başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği Bittorrent ile Netflix anlaşması için iddialar gelmeye başlıyor. İşte, Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 20.04.2021 18:04 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 18:05
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Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu?
Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent BTT token ne kadar, kaç TL oldu?

Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BitTorrent (BTT) coin sert bir yükselişle yeni hafta sonuna başladı, yatırımcılar grafik ve analizleri merak etmeye başladı. BitTorrent Coin Yorum: BitTorrent, son 24 saatte yaklaşık% 10'luk bir kayıp kaydetti ve 4 saatlik zaman diliminde tek bir şamdan, 0,005 $ 'dan 200-SMA (yeşil) kadar düştü. İşte, Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu?
Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent BTT token ne kadar, kaç TL oldu?

BİTTORRENT (BTT) 19 NİSAN

Sıkıştırma momentum Göstergeivme ayılar dinlenmiş yarı sınırının altında hareket, ancak dalgalanma alt ucunda idi. Düşük volatilite, yaklaşık 0,007 dolarlık destek kayıplarını en aza indirebilir ve fiyat, sıkı bir kanalda konsolide olmaya devam edebilir.

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Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu?
Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent BTT token ne kadar, kaç TL oldu?

Öte yandan, MACD düşüş eğilimi gösterdi ve yarı çizginin altına inme tehdidinde bulundu. Önümüzdeki seanslarda düşüş devam ederse, BTT 0,0057 $ işaretine doğru düşebilir.

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Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu?
Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent BTT token ne kadar, kaç TL oldu?

BİTTORRENT (BTT) 15 NİSAN

BTT, ayın başlarında 0,013 $ 'a yükselişinden bu yana istikrarlı bir düşüş trendi izliyor. BTT, 0,0073 $ - 0,0075 $ alanı civarında talep buldu ve 0,0075 $ destek seviyesi ile 0,0088 $ direnç seviyesi arasında konsolide olabilir.OBV fiyat düşük düşük yaptı bile boğaların BTT birden çok kez $ 0.0075 test bile satın almaya devam ettiğini düşündürmektedir yüksek alçak şekillendirme edildi. Bu talep önümüzdeki birkaç hafta içinde veya daha kısa sürede BTT için toparlanmada gerçekleşebilir. Awesome Oscillator'a göre, yazı yazılırken momentum yükseliş lehine geri dönmenin eşiğindeydi

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Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu?
Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent BTT token ne kadar, kaç TL oldu?

Ne oldu: BTT fiyatı, Bitcoin ve Ethereum gibi diğer dijital para birimleri yükselişe geçmesine rağmen son zamanlarda keskin bir düşüş gösterdi. Bu performansın nedeni, fiyatın yalnızca bu yıl% 4000'den fazla arttığı düşünülürse, çoğunlukla kar elde etmektir. Fiyat düştükçe, birçok alıcı dağıtım aşaması olarak bilinen aşamada satış yapmaya başladı.