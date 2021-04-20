Yorumları kafaları allak bullak etti! Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) token ne kadar, kaç TL oldu?

BİTTORRENT (BTT) 15 NİSAN

BTT, ayın başlarında 0,013 $ 'a yükselişinden bu yana istikrarlı bir düşüş trendi izliyor. BTT, 0,0073 $ - 0,0075 $ alanı civarında talep buldu ve 0,0075 $ destek seviyesi ile 0,0088 $ direnç seviyesi arasında konsolide olabilir.OBV fiyat düşük düşük yaptı bile boğaların BTT birden çok kez $ 0.0075 test bile satın almaya devam ettiğini düşündürmektedir yüksek alçak şekillendirme edildi. Bu talep önümüzdeki birkaç hafta içinde veya daha kısa sürede BTT için toparlanmada gerçekleşebilir. Awesome Oscillator'a göre, yazı yazılırken momentum yükseliş lehine geri dönmenin eşiğindeydi