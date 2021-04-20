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Haberler Galeri Liste güncellendi! 20 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet ile 2021 evde bakım parası sorgulama...

Liste güncellendi! 20 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet ile 2021 evde bakım parası sorgulama...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı ödemelerinin hangi illere yapıldığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. AÇSHB tarafından evde bakım parası yatan iller listesi güncellendi. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet giriş ile evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte 20 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 16:47
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Liste güncellendi! 20 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet ile 2021 evde bakım parası sorgulama...

Nisan ayı evde bakım maaaşı yatan iller listesi güncellendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet giriş ile evde bakım yardımı sorgulama nasıl yapılır? İşte 20 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Liste güncellendi! 20 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet ile 2021 evde bakım parası sorgulama...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE

İşte 20 Nisan 2021 tarihi itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller listesi:

Amasya, Kırklareli, Edirne, Bolu, Samsun, Aksaray, Ordu, Hatay, Sakarya, Antalya, Afyonkarahisar, İzmir, Balıkesir, Isparta, Konya, Diyarbakır, Manisa, Uşak, Bilecik, Adıyaman, Gaziantep, Zonguldak, Osmaniye, Erzincan, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bursa, Adana, Karabük, İstanbul, Kars, Mersin, Erzurum, Kayseri.

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Liste güncellendi! 20 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet ile 2021 evde bakım parası sorgulama...

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

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Liste güncellendi! 20 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet ile 2021 evde bakım parası sorgulama...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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Liste güncellendi! 20 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet ile 2021 evde bakım parası sorgulama...

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.