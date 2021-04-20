Liste güncellendi! 20 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet ile 2021 evde bakım parası sorgulama...

Nisan ayı evde bakım maaaşı yatan iller listesi güncellendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet giriş ile evde bakım yardımı sorgulama nasıl yapılır? İşte 20 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...