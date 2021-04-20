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Liste güncellendi! 20 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet ile 2021 evde bakım parası sorgulama...
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı ödemelerinin hangi illere yapıldığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. AÇSHB tarafından evde bakım parası yatan iller listesi güncellendi. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet giriş ile evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte 20 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
Giriş Tarihi: 20.04.2021 16:47
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