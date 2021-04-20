Emekliler için bomba haber! Ek ödeme müjdesi geldi! SSK, Bağkur emeklisi ne kadar ek ödeme alacak?

Emekliler yeni yılda birçok kazanç elde ediyor. Temmuz ayında milyonlarca emeklinin hem maaşlarında hem de ek ödemelerinde artış yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 510 liraya varan artış yaşanması bekleniyor. Temmuz ayına kısa süre kala maaşlarda ve ek ödemelerde ne kadar artış olacağı merak ediliyor. Maaşlara gelen zam oranı ile birlikte ek ödemelerde buna paralel olarak artış gösterecek. İşte, emekli maaşına yapılacak zam ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak?