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Emekliler için bomba haber! Ek ödeme müjdesi geldi! SSK, Bağkur emeklisi ne kadar ek ödeme alacak?

SSK, Bağkur emeklisi ne kadar ek ödeme alacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliler Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre zam alıyor. Maaşlara gelecek zam sonrasında dolaylı olarak ek ödemelerde de artış yaşanıyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerin ek ödemelerinde ne kadar artış olacağı gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, emekli ek ödemelerinde ne kadar artış olacak?

Giriş Tarihi: 20.04.2021 18:25
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Emekliler için bomba haber! Ek ödeme müjdesi geldi! SSK, Bağkur emeklisi ne kadar ek ödeme alacak?

Emekliler yeni yılda birçok kazanç elde ediyor. Temmuz ayında milyonlarca emeklinin hem maaşlarında hem de ek ödemelerinde artış yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 510 liraya varan artış yaşanması bekleniyor. Temmuz ayına kısa süre kala maaşlarda ve ek ödemelerde ne kadar artış olacağı merak ediliyor. Maaşlara gelen zam oranı ile birlikte ek ödemelerde buna paralel olarak artış gösterecek. İşte, emekli maaşına yapılacak zam ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak?

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Emekliler için bomba haber! Ek ödeme müjdesi geldi! SSK, Bağkur emeklisi ne kadar ek ödeme alacak?

Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği Temmuz ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak.

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Emekliler için bomba haber! Ek ödeme müjdesi geldi! SSK, Bağkur emeklisi ne kadar ek ödeme alacak?

İKİ ARTIŞ VAR

Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre, hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerine hem de memur emeklilerine yüzde 7.09 zam bekleniyor.

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Emekliler için bomba haber! Ek ödeme müjdesi geldi! SSK, Bağkur emeklisi ne kadar ek ödeme alacak?

Maaşlar artacağı için bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artacak.

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Emekliler için bomba haber! Ek ödeme müjdesi geldi! SSK, Bağkur emeklisi ne kadar ek ödeme alacak?

% 5 SINIRI YÜKSELİYOR

Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Eğer tahminler gerçekleşirse, tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 lira 72 kuruştan, bin 664 lira 95 kuruşa çıkacak.