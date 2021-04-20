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Emekliler için bomba haber! Ek ödeme müjdesi geldi! SSK, Bağkur emeklisi ne kadar ek ödeme alacak?
SSK, Bağkur emeklisi ne kadar ek ödeme alacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliler Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre zam alıyor. Maaşlara gelecek zam sonrasında dolaylı olarak ek ödemelerde de artış yaşanıyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerin ek ödemelerinde ne kadar artış olacağı gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, emekli ek ödemelerinde ne kadar artış olacak?
Giriş Tarihi: 20.04.2021 18:25
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