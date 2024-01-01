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YOL VE YEMEK ÜCRETLERİ 2024: Asgari ücretle birlikte değişti! Çalışanların yol ve yemek parası ne kadar, kaç TL oldu?

2024 yol ve yemek ücretleri değişti! Asgari ücretteki son zam sonrasında, işverenin işçilere ödediği ücretler yakından takip ediliyor. 2024 asgari ücret, 17 bin 2 liraya yükseltildi. Bu durum, işçilerin yemek ve yol ücretlerinin ne kadar olacağı sorusunu gündeme getirdi. İşte 2024 zamlı yol ve yemek ücretleri...

Giriş Tarihi: 01.01.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 13:58
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YOL VE YEMEK ÜCRETLERİ 2024: Asgari ücretle birlikte değişti! Çalışanların yol ve yemek parası ne kadar, kaç TL oldu?

"Çalışanların yol ve yemek ücretleri ne kadar oldu?" sorusunun merak ediliyor. 2024 yılında geçerli olacak yemek ücretleri araştırma konusu oldu. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, net 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücretin içerdiği 700 TL'lik asgari ücret desteği, çalışanların toplam gelirini etkileyecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Peki, 2024 günlük yemek ücreti açıklandı mı, ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YOL VE YEMEK ÜCRETLERİ 2024: Asgari ücretle birlikte değişti! Çalışanların yol ve yemek parası ne kadar, kaç TL oldu?

Yemek ücretleri direkt asgari ücrete bağlı değil bunun için ayrıca Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararnamesi ile duyuruluyor.

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YOL VE YEMEK ÜCRETLERİ 2024: Asgari ücretle birlikte değişti! Çalışanların yol ve yemek parası ne kadar, kaç TL oldu?

2024 GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz sene 121 TL olarak belirlenen günlük yemek ücreti, 30 Aralık 2023 tarihli 32415 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 324 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2024 için 170 TL (KDV hariç) olarak belirlendi.

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YOL VE YEMEK ÜCRETLERİ 2024: Asgari ücretle birlikte değişti! Çalışanların yol ve yemek parası ne kadar, kaç TL oldu?

Böylece önceki seneye göre yüzde 54,54 oranında artış sağlanmış oldu. Buna göre gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek ücreti 2024 yılında 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 KDV dahil 187 TL oldu.

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YOL VE YEMEK ÜCRETLERİ 2024: Asgari ücretle birlikte değişti! Çalışanların yol ve yemek parası ne kadar, kaç TL oldu?

32415 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete'de tebliğ edilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle birlikte 2024 günlük yemek bedeli, Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 arasında geçerli olacak. 2024 boyunca günlük yemek bedeli istisnası geçerli olacak.