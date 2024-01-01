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YOL VE YEMEK ÜCRETLERİ 2024: Asgari ücretle birlikte değişti! Çalışanların yol ve yemek parası ne kadar, kaç TL oldu?
2024 yol ve yemek ücretleri değişti! Asgari ücretteki son zam sonrasında, işverenin işçilere ödediği ücretler yakından takip ediliyor. 2024 asgari ücret, 17 bin 2 liraya yükseltildi. Bu durum, işçilerin yemek ve yol ücretlerinin ne kadar olacağı sorusunu gündeme getirdi. İşte 2024 zamlı yol ve yemek ücretleri...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 13:58Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 13:58