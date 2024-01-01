YOL VE YEMEK ÜCRETLERİ 2024: Asgari ücretle birlikte değişti! Çalışanların yol ve yemek parası ne kadar, kaç TL oldu?

"Çalışanların yol ve yemek ücretleri ne kadar oldu?" sorusunun merak ediliyor. 2024 yılında geçerli olacak yemek ücretleri araştırma konusu oldu. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, net 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücretin içerdiği 700 TL'lik asgari ücret desteği, çalışanların toplam gelirini etkileyecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Peki, 2024 günlük yemek ücreti açıklandı mı, ne kadar? İşte haberin detayları...