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Memurun, emeklinin ve işçinin yeni zam tablosu ortaya çıktı! Kim ne kadar alacak? Doktor, öğretmen, polis... İşte meslek meslek yeni maaşlar
Milyonlarca asgari ücretlinin ardından bu hafta işçi, memur, özel sektör çalışanları, emekliler, sosyal yardım alanların da maaş, aylık, geliriyle birlikte sosyal kazanımları artacak. Zamlı maaş ve aylıklar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Zamlı maaş memurlara 15 Ocak'ta, işçilere 31 Ocak'ta yatacak. Ortalama memur maaşı 37 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı da 14 bin 814 liraya çıkacak. Peki kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur maaşları...