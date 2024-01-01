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Haberler Galeri Memurun, emeklinin ve işçinin yeni zam tablosu ortaya çıktı! Kim ne kadar alacak? Doktor, öğretmen, polis... İşte meslek meslek yeni maaşlar

Memurun, emeklinin ve işçinin yeni zam tablosu ortaya çıktı! Kim ne kadar alacak? Doktor, öğretmen, polis... İşte meslek meslek yeni maaşlar

Milyonlarca asgari ücretlinin ardından bu hafta işçi, memur, özel sektör çalışanları, emekliler, sosyal yardım alanların da maaş, aylık, geliriyle birlikte sosyal kazanımları artacak. Zamlı maaş ve aylıklar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Zamlı maaş memurlara 15 Ocak'ta, işçilere 31 Ocak'ta yatacak. Ortalama memur maaşı 37 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı da 14 bin 814 liraya çıkacak. Peki kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur maaşları...

Giriş Tarihi: 01.01.2024 06:53
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Memurun, emeklinin ve işçinin yeni zam tablosu ortaya çıktı! Kim ne kadar alacak? Doktor, öğretmen, polis... İşte meslek meslek yeni maaşlar

Milyonlarca asgari ücretlinin ardından bu hafta işçi, memur, özel sektör çalışanları, emekliler, sosyal yardım alanların da maaş, aylık, geliriyle birlikte sosyal kazanımları artacak. Zamlı maaş ve aylıklar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Memurlar 15 Ocak'ta, işçiler 31 Ocak'ta, SSK emeklilerine 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zamlı aylıklarını alacak.

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Memurun, emeklinin ve işçinin yeni zam tablosu ortaya çıktı! Kim ne kadar alacak? Doktor, öğretmen, polis... İşte meslek meslek yeni maaşlar

Memur maaş zammı katsayısıyla sosyal destek ödemeleri de artacak. Memura yüzde 50 zamla birlikte kamuda ortalama maaş 37 bin 500 liraya çıkarken, en düşük emekli aylığı 14 bin 814 lira, en düşük memur maaşı da 33 bin lira 25 lira olacak. Bu yıl öğretmen yaklaşık 40 bin lira, polis 44 bin lira, doktorlar 82 bin lira, mühendisler 50 bin lira, genel müdürler 80 bin lira, şube müdürleri 49 bin lira, kaymakam 75 bin lira alacak.

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Memurun, emeklinin ve işçinin yeni zam tablosu ortaya çıktı! Kim ne kadar alacak? Doktor, öğretmen, polis... İşte meslek meslek yeni maaşlar

Evde bakım desteği 7 bin 391 lira, enelli aylığı 2 bin 718 liraya çıkacak. Bağ-Kur'luların prim gün sayısı 7200'e düşürülecek, malul aylığı alanlara işe dönüş yolunun açılacak, emeklilerin refahını artırmak için tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye alınacak, ev kadınlarına emeklilik için prim desteği verilecek, birinci derece memura ek gösterge yasalaşacak. Memura toplu konutta öncelik verilmeye başlayacak.

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Memurun, emeklinin ve işçinin yeni zam tablosu ortaya çıktı! Kim ne kadar alacak? Doktor, öğretmen, polis... İşte meslek meslek yeni maaşlar

Yeni yıl zamları, sosyal kazanımlar, emeklilikte yeni döneme ilişkin önemli başlıklar şöyle:

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Memurun, emeklinin ve işçinin yeni zam tablosu ortaya çıktı! Kim ne kadar alacak? Doktor, öğretmen, polis... İşte meslek meslek yeni maaşlar

MEMURA ENFLASYON VE TOPLU SÖZLEŞME FARKI

Memurlara Temmuz ayında yüzde 17.55 8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldı. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama maaş da 25 bin liraya çıktı. Yıl sonu için yüzde 65 zam tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 olacak.