Memurun, emeklinin ve işçinin yeni zam tablosu ortaya çıktı! Kim ne kadar alacak? Doktor, öğretmen, polis... İşte meslek meslek yeni maaşlar

Memur maaş zammı katsayısıyla sosyal destek ödemeleri de artacak. Memura yüzde 50 zamla birlikte kamuda ortalama maaş 37 bin 500 liraya çıkarken, en düşük emekli aylığı 14 bin 814 lira, en düşük memur maaşı da 33 bin lira 25 lira olacak. Bu yıl öğretmen yaklaşık 40 bin lira, polis 44 bin lira, doktorlar 82 bin lira, mühendisler 50 bin lira, genel müdürler 80 bin lira, şube müdürleri 49 bin lira, kaymakam 75 bin lira alacak.