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Haberler Galeri YÖK son dakika açıkladı! Detaylar netleşti, bahar dönemi için karar! Üniversiteler ne zaman açılacak? Online mı, uzaktan eğitim

YÖK son dakika açıkladı! Detaylar netleşti, bahar dönemi için karar! Üniversiteler ne zaman açılacak? Online mı, uzaktan eğitim

Üniversite öğrenciler okulların ne zaman açılacağına yönelik detayları merak ediyordu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında 2022-2023 bahar döneminde, yükseköğretim kurumlarında 20 Şubat'tan itibaren uzaktan eğitime başlanabileceği, şartların elverişli hale gelmesi durumunda nisan ayı başı itibarıyla hibrit öğretim seçeneğinin de değerlendirilebileceğine karar verilmişti. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2023 15:55 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 16:30
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YÖK son dakika açıkladı! Detaylar netleşti, bahar dönemi için karar! Üniversiteler ne zaman açılacak? Online mı, uzaktan eğitim

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında üniversitelerin bahar dönemi için detaylar netleşti. Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin, YÖK Başkanı Erol Özvar'dan açıklama geldi. Özvar, uzaktan ve hibrit eğitime geçişle ilgili önemli bilgiler verdi. YÖK tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, merak edilen sorulara yanıt verildi. İşte, 16 sorunun yanıtı

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika açıkladı! Detaylar netleşti, bahar dönemi için karar! Üniversiteler ne zaman açılacak? Online mı, uzaktan eğitim

2022-2023 bahar döneminde, yükseköğretim kurumlarında 20 Şubat'tan itibaren uzaktan eğitime başlanabileceği, şartların elverişli hale gelmesi durumunda nisan ayı başı itibarıyla hibrit öğretim seçeneğinin de değerlendirilebileceğine karar verilmişti.

Bu kararlar sonrasında YÖK, öğrenciler tarafından sıkça soruların 16 soruyu yanıtladı.

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YÖK son dakika açıkladı! Detaylar netleşti, bahar dönemi için karar! Üniversiteler ne zaman açılacak? Online mı, uzaktan eğitim

YÖK'ün internet sitesinde yer alan bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin sorular ve cevapları şöyle:

1- Bahar yarıyılı ne zaman başlayacak?

2022-2023 bahar yarıyılının, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecek. Öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmesi gerekiyor.

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YÖK son dakika açıkladı! Detaylar netleşti, bahar dönemi için karar! Üniversiteler ne zaman açılacak? Online mı, uzaktan eğitim

2- 2022-2023 bahar yarıyılında eğitim ve öğretim nasıl yürütülecektir?

Eğitim ve öğretim uzaktan öğretim (online) yöntemi ile yürütülecek.

3- Uzaktan öğretim tüm bahar yarıyılında mı uygulanacak?

Uzaktan öğretim kararı, 2023 yılı nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Şartlar elverişli hale gelirse Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecek.

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YÖK son dakika açıkladı! Detaylar netleşti, bahar dönemi için karar! Üniversiteler ne zaman açılacak? Online mı, uzaktan eğitim

4- Derslerin teorik ve uygulamalı kısımları yüz yüze yapılabilir mi?

Yükseköğretim sisteminde, laboratuvar, atölye, saha ve benzeri bazı dersler teori ve uygulama diye kendi içinde iki kısımdan oluşuyor. Teori ve uygulamanın toplamı dersin toplam kredisini oluşturuyor. Bu şekildeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak. Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın nisan ayından sonraya bırakılacak. Uzaktan öğretimin nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecek.