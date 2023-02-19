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Haberler Galeri EYT'de FİNAL tarihi ertelendi! Detaylar netleşti, 46 - 47 - 48 - 49 yaşla emeklilik! 3600 gün hesabı! SSK, Bağkur, 4C'li için...

EYT'de FİNAL tarihi ertelendi! Detaylar netleşti, 46 - 47 - 48 - 49 yaşla emeklilik! 3600 gün hesabı! SSK, Bağkur, 4C'li için...

Emeklilikle Yaşa Takılanlar için atılan adımlar son dakika olarak yakından takip ediliyor. Meclis görüşmelerinin 28 Şubat tarihine ertelenmesinin ardından EYT düzenlemesinin ne zaman yasalacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemede yer alacak yaş ve prim şartı hakkında detayları açıklamıştı. 4 maddelik EYT yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasıyla birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2'si yürürlük maddesi olmak üzere 4 maddelik EYT yasa teklifinin detayları belli oldu. Konu hakkında son gelişmeler ise yakından takip ediliyor. İşte EYT için son durum!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2023 13:37
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EYT’de FİNAL tarihi ertelendi! Detaylar netleşti, 46 - 47 - 48 - 49 yaşla emeklilik! 3600 gün hesabı! SSK, Bağkur, 4C’li için...

EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Düzenlemenin Genel Kurul'dan geçerek yasalacağı tarih merak ediliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenleme Meclis Genel Kurul onayından geçtikten sonra onaylanacak. Bu arada kapsam dışında kalanlar da kendileri için gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. EYT'de 5000 gün ile emekli olabilecek birçok kişi aynı zamanda 4000, 3600 gün ile kısmi emeklilik şartlarını araştırmaya başladı. İşte, EYT düzenlemesi için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de FİNAL tarihi ertelendi! Detaylar netleşti, 46 - 47 - 48 - 49 yaşla emeklilik! 3600 gün hesabı! SSK, Bağkur, 4C’li için...

Milyonlarca EYT'li 'Meclis ne zaman açılacak' sorusunun cevabını merak ediyordu. Açıklama AK Parti'den geldi.

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EYT’de FİNAL tarihi ertelendi! Detaylar netleşti, 46 - 47 - 48 - 49 yaşla emeklilik! 3600 gün hesabı! SSK, Bağkur, 4C’li için...

AK PARTİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

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EYT’de FİNAL tarihi ertelendi! Detaylar netleşti, 46 - 47 - 48 - 49 yaşla emeklilik! 3600 gün hesabı! SSK, Bağkur, 4C’li için...

"TÜM SİYASİ PARTİLERİN ORTAK MUTABAKATI"

AK Parti'li Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.

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EYT’de FİNAL tarihi ertelendi! Detaylar netleşti, 46 - 47 - 48 - 49 yaşla emeklilik! 3600 gün hesabı! SSK, Bağkur, 4C’li için...

EYT'DE YAŞ ŞARTI YOK: PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİ TAMAM OLANLAR EMEKLİ OLACAK

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 4,75 milyon vatandaşa yaş şartı olmadan emeklilik yolu açılacak. Bunların 2,25 milyonu ilk anda emekli olabilecek. Geriye kalan yaklaşık 2,5 milyon vatandaş ise prim günü ve sigortalılık sürelerini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.