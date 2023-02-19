EYT'de FİNAL tarihi ertelendi! Detaylar netleşti, 46 - 47 - 48 - 49 yaşla emeklilik! 3600 gün hesabı! SSK, Bağkur, 4C'li için...

Emeklilikle Yaşa Takılanlar için atılan adımlar son dakika olarak yakından takip ediliyor. Meclis görüşmelerinin 28 Şubat tarihine ertelenmesinin ardından EYT düzenlemesinin ne zaman yasalacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemede yer alacak yaş ve prim şartı hakkında detayları açıklamıştı. 4 maddelik EYT yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasıyla birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2'si yürürlük maddesi olmak üzere 4 maddelik EYT yasa teklifinin detayları belli oldu. Konu hakkında son gelişmeler ise yakından takip ediliyor. İşte EYT için son durum!