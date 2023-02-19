İŞKUR 18.208 personel alımı BAŞVURU EKRANI | En az 8 bin 500 TL maaş! 81 İLDE İlkokul mezunu beden işçisi alınacak!

İŞKUR üzerinden kamu ve özel kurumlar personel alımı yapmaya devam ediyor. Bir çok kişinin istihdam edilmesine yardımcı olan İŞKUR'da açılan ilanlar her gün yenileniyor. 2023 Şubat ve Mart ayları itibarıyla İŞKUR 18 bin 208 personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki başvurular nereden, nasıl yapılır? Şartları neler?