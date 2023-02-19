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Haberler Galeri İŞKUR 18.208 personel alımı BAŞVURU EKRANI | En az 8 bin 500 TL maaş! 81 İLDE İlkokul mezunu beden işçisi alınacak!

İŞKUR 18.208 personel alımı BAŞVURU EKRANI | En az 8 bin 500 TL maaş! 81 İLDE İlkokul mezunu beden işçisi alınacak!

İŞKUR üzerinden kamu ve özel kurumlar personel alımı yapmaya devam ediyor. Bir çok kişinin istihdam edilmesine yardımcı olan İŞKUR'da açılan ilanlar her gün yenileniyor. 2023 Şubat ve Mart ayları itibarıyla İŞKUR 18 bin 208 personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki başvurular nereden, nasıl yapılır? Şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2023 16:12
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İŞKUR 18.208 personel alımı BAŞVURU EKRANI | 81 İLDE İlkokul mezunu beden işçisi alınacak! En az 8 bin 500 TL maaş! Kimler başvurabilir?

Beden işçisi iş ilanları sürekli araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 18 bin 208 beden işçisi alımı yapılacağını duyurdu. İnternet sitesi üzerinden ilanları yayımlayan İŞKUR personel alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki İŞKUR personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR 18.208 personel alımı BAŞVURU EKRANI | 81 İLDE İlkokul mezunu beden işçisi alınacak! En az 8 bin 500 TL maaş! Kimler başvurabilir?

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Beden İşçisi" yazın ve ara bseçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

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İŞKUR 18.208 personel alımı BAŞVURU EKRANI | 81 İLDE İlkokul mezunu beden işçisi alınacak! En az 8 bin 500 TL maaş! Kimler başvurabilir?

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.

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İŞKUR 18.208 personel alımı BAŞVURU EKRANI | 81 İLDE İlkokul mezunu beden işçisi alınacak! En az 8 bin 500 TL maaş! Kimler başvurabilir?

BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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İŞKUR 18.208 personel alımı BAŞVURU EKRANI | 81 İLDE İlkokul mezunu beden işçisi alınacak! En az 8 bin 500 TL maaş! Kimler başvurabilir?

BEDEN İŞÇİSİ (iNŞAAT) BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!