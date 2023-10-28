YÖK 6 asgari ücretin üzerinde maaş ile personel alımı yapıyor! Başvurular online olarak toplamaya başladı! İşte detaylar…

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı en az 49 bin TL en yüksek 74.622 TL maaş ile personel alım ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru şekli ve merak edilen tüm ayrıntılar…