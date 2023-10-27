27 Ekim 2023, Cuma
Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...
"Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Çalışmayan emeklilere yönelik TBMM tarafından onaylanan 5,000 TL değerindeki ek ödeme, Kasım ayında yapılacak. Dul ve yetim maaşı alanlar da maaş hakediş oranına göre ödemeden yararlanacak. Peki, 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 27.10.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 10:03
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