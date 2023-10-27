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Haberler Galeri Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...

Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...

"Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Çalışmayan emeklilere yönelik TBMM tarafından onaylanan 5,000 TL değerindeki ek ödeme, Kasım ayında yapılacak. Dul ve yetim maaşı alanlar da maaş hakediş oranına göre ödemeden yararlanacak. Peki, 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 27.10.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 10:03
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Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...

Dul ve yetim maaşı alanlara müjde! TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve yasalaşan kanun teklifi ile birlikte emeklilere bir defaya mahsus olarak 5,000 TL ödenecek. Bu önemli gelişme, dul ve yetim hak sahipleri arasında heyecan yaratmış durumda. Birçok kişi, "Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman? " sorusuna yanıt arıyor. İşte, emekli ikramiyesi son açıklamalar...

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Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...

MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Çalışmayan emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL verilmesini de içeren, Konutların Turizm Amaçlı Kullanılmasına ilişkin kanun kabul edildi.

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Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 'Konutların Turizm Amaçlı Kullanılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' görüşülerek kabul edildi.

Kanunla, bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi öngörülüyor.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 12.2 milyon emekli, ikramiyelerini Kasım ayında alacak.

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Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR 5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Dul ve yetimleri de ilgilendiren bu gelişme sonrasında dul olup çocuğu olmayanlar yüzde 75, dul olup çocuğu olanlar yüzde 50, yetim olanlar da yüzde 25 oranında faydalanması bekleniyor.

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

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Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR?

Dul ve yetim aylığı, emekli maaş zammının ardından arttı. Yeni zamla birlikte yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2 bin lirayı geçerken, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı 23 bin 308 lira oldu. Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor.