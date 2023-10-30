Migros 30 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Kumtel ısıtıcı 299 TL’den, granit tencere 179 TL’den, Granit tava 89TL’den satışa sunuluyor. İşte liste…

Migros 30 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! 15 Kasım'a kadar devam edecek indirimli ürünler arasında kıyma 400gr 109,90 TL'den, kalçalı but 49,90 TL'den, kuru fasulye 39,50 TL'den, makarna çeşitleri 7,90 TL'den, domates salçası 29,90 TL'den, reçel çeşitleri 26,50 TL'den, 16'lı tuvalet kağıdı 74,50 TL'den yer alıyor. İşte tüm ürünler ve fiyatları…