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Haberler Galeri YÖK 148 bin TL maaş ile personel arıyor! En az 60 KPSS puanı şartı var! Başvurular 5 Nisan 2024’e kadar devam edecek

YÖK 148 bin TL maaş ile personel arıyor! En az 60 KPSS puanı şartı var! Başvurular 5 Nisan 2024’e kadar devam edecek

YÖK en az 60 KPSS puan ile personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm detayları paylaşan kurum, başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adaylara en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş ödemesi gerçekleştireceğini belirtti. İşte şartlar ve kadro detayları…

Giriş Tarihi: 23.03.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 12:01
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YÖK 148 bin TL maaş ile personel arıyor! En az 60 KPSS puanı şartı var! Başvurular 5 Nisan 2024’e kadar devam edecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca sözleşmeli bilişim personeli ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesi uyarınca sözleşmeli çözümleyici, programcı kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı.

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YÖK 148 bin TL maaş ile personel arıyor! En az 60 KPSS puanı şartı var! Başvurular 5 Nisan 2024’e kadar devam edecek

Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca kurum başvuru sürevini başarı ile tamamlaya adaylara en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar….

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YÖK 148 bin TL maaş ile personel arıyor! En az 60 KPSS puanı şartı var! Başvurular 5 Nisan 2024’e kadar devam edecek

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bilişim personeli alımı başvuruları 22 Mart 2024 tarihinde başlayıp 5 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

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YÖK 148 bin TL maaş ile personel arıyor! En az 60 KPSS puanı şartı var! Başvurular 5 Nisan 2024’e kadar devam edecek

Adaylar www.yok.gov.tr adresinde yer alan ilandaki "Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yoluyla başvurularını yapabilecek.

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YÖK 148 bin TL maaş ile personel arıyor! En az 60 KPSS puanı şartı var! Başvurular 5 Nisan 2024’e kadar devam edecek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Kıdemli Yazılım Mimarı, Kıdemli Bilişim Uzmanı ve Bilişim Uzmanı adayları için istenilen belgeler aşağıdadır.