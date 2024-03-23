YÖK 148 bin TL maaş ile personel arıyor! En az 60 KPSS puanı şartı var! Başvurular 5 Nisan 2024’e kadar devam edecek

YÖK en az 60 KPSS puan ile personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm detayları paylaşan kurum, başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adaylara en düşük 74.250 TL en yüksek 148.500 TL maaş ödemesi gerçekleştireceğini belirtti. İşte şartlar ve kadro detayları…

Giriş Tarihi: 23.03.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 12:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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