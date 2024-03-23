23 Mart 2024, Cumartesi
Zamlı emekli maaş promosyonu nasıl alınacak? Özel bankalar promosyonları güncelledi mi? İşte 5 soruda emekliye yeni promosyon
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi, kamu bankaları öncülüğünde emekliye zamlı promosyonun kapıları açıldı. En düşük promosyon tutarında yüzde 166,7'lik, en yüksek tutarda ise yüzde 140'lık artış yaşandı. Kamu bankalarının ardından sıra özel bankaların promosyon tutarlarına geldi. Peki emekliler zamlı promosyonu nasıl alacak? Özel bankalar emekli promosyon tutarlarını arttırdı mı? Emekli promosyon ödemeleri nasıl yapılacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.03.2024 08:34 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 08:34
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20