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Zamlı emekli maaş promosyonu nasıl alınacak? Özel bankalar promosyonları güncelledi mi? İşte 5 soruda emekliye yeni promosyon

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi, kamu bankaları öncülüğünde emekliye zamlı promosyonun kapıları açıldı. En düşük promosyon tutarında yüzde 166,7'lik, en yüksek tutarda ise yüzde 140'lık artış yaşandı. Kamu bankalarının ardından sıra özel bankaların promosyon tutarlarına geldi. Peki emekliler zamlı promosyonu nasıl alacak? Özel bankalar emekli promosyon tutarlarını arttırdı mı? Emekli promosyon ödemeleri nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.03.2024 08:34 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 08:34
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Zamlı emekli maaş promosyonu nasıl alınacak? Özel bankalar promosyonları güncelledi mi? İşte 5 soruda emekliye yeni promosyon

Yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetimin yararlanabildiği banka promosyonlarında yeni perde açıldı. Sıkça gündeme getirilen promosyon tutarlarında güncelleme hayata geçti.

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Zamlı emekli maaş promosyonu nasıl alınacak? Özel bankalar promosyonları güncelledi mi? İşte 5 soruda emekliye yeni promosyon

Kamu bankalarının aylığa göre 3 bin ile 5 bin lira arasında değişen promosyon tutarları 8 bin ile 12 bin lira aralığına çıkarıldı.

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Zamlı emekli maaş promosyonu nasıl alınacak? Özel bankalar promosyonları güncelledi mi? İşte 5 soruda emekliye yeni promosyon

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, en son Kasım 2022'de güncellenen promosyonda alınan yeni kararla kamu bankalarının en düşük promosyon tutarında yüzde 166.7, en yüksek promosyon tutarında yüzde 140 artış gerçekleştirildi.

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Zamlı emekli maaş promosyonu nasıl alınacak? Özel bankalar promosyonları güncelledi mi? İşte 5 soruda emekliye yeni promosyon

Kamu bankalarının güncelleme başvurularını pazartesi günü almaya başlayacağı, 28 Mart itibariyle de süreci tamamlanan emeklilerin promosyonları hesaplarına yatırılmış olacağı duyuruldu.

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Zamlı emekli maaş promosyonu nasıl alınacak? Özel bankalar promosyonları güncelledi mi? İşte 5 soruda emekliye yeni promosyon

Ancak promosyona ilişkin merak edilen pek çok nokta bulunuyor. Promosyonların nasıl güncelleneceğinden özel bankaların tutarları artırıp artırmayacağına kadar çok sayıda soru geliyor. İşte merak edilen soruların yanıtları…