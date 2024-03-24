Emlakçı komisyonu için sıkı pazarlık başladı! Ev alacaklar dikkat

Türkiye genelinde artan konut fiyatlarına doğru orantılı olarak emlakçı komisyonları da arttı. Yasalara göre emlakçıların alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere yüzde 2 artı KDV oranında komisyon bedeli alması gerekiyor. Durum böyle olunca örneğin konut fiyat endeksine göre İstanbul'da bir konutun ortalama fiyatı olarak 4 milyon TL baz alındığında buradaki komisyon bedeli de 192 bin TL'ye çıkıyor.