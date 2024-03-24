Emlakçı komisyonu için sıkı pazarlık başladı! Ev alacaklar dikkat
Artan konut fiyatlarına paralel olarak emlakçı komisyonları da tırmanışa geçti. 4 milyonluk bir evin satışında komisyon tutarı 200 bin liraya dayanınca, alıcılarla emlakçılar arasında sıkı pazarlık başladı.
Sabah
Giriş Tarihi: 24.03.2024
07:00 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
07:00
Konut alım-satımı yapan vatandaşların bu işleme aracılık eden emlakçılarla yaşadıkları komisyon savaşlarını iki taraf da kaybetti. Ortalama 4 milyon TL'lik bir konut alım-satımında emlakçı komisyon bedeli 192 bin TL'ye ulaşırken, evin alım-satımını yapan kişiler arasında süren fiyat pazarlığından daha sıkı bir pazarlığa emlakçılarla girişilmeye başlanıldı.
Emlakçı komisyonunun kanunen alan ve satan kişi tarafından yüzde 2 artı KDV olarak ödenmesi gerekirken, bugüne kadar konutu satın alan kişiden bu ücreti alma eğilimi oluyordu. Ancak artık konut alan vatandaşlara komisyon bedelleri fazla gelmeye başlayınca vatandaşlar sahibinden satılık konut arayışına girmeye başladı. Eğer emlakçı aracılığıyla alacaksa da komisyonun yarısını evi satan kişinin vermesini talep ediyor.
Türkiye genelinde artan konut fiyatlarına doğru orantılı olarak emlakçı komisyonları da arttı. Yasalara göre emlakçıların alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere yüzde 2 artı KDV oranında komisyon bedeli alması gerekiyor. Durum böyle olunca örneğin konut fiyat endeksine göre İstanbul'da bir konutun ortalama fiyatı olarak 4 milyon TL baz alındığında buradaki komisyon bedeli de 192 bin TL'ye çıkıyor.
Emlakçının bu örnekte alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 80 bin artı yüzde 20'den 16 bin KDV ile 96'şar bin TL yani toplamda 192 bin TL komisyon ücreti alması gerekiyor. 2 milyon TL değerinde bir konutta ise komisyon bedeli toplamı 96 bin TL'yi buluyor.
Kiralık evlerde ise bir kira bedeli artı KDV olarak komisyon alınıyor. Yani 20 bin TL'ye kiralanacak bir daire için emlakçıya KDV dahil 24 bin TL verilmesi gerekiyor. Bu miktarlar vatandaşa çok gelmeye başlayınca emlakçılar ile konut alım-satımı yapanlar arasında da sıkı bir pazarlık başladı.