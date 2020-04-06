Yoğun talep geldi! PTT ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? ePTTAVM e Devlet ücretsiz make nasıl alınır?

PTT ücretsiz maske başvurusu sayfasına yoğun ilgi gösterildi. Yapılan açıklamaya göre, başvuru yapan 65 yaş altı ve 20 yaş üstü vatandaşlara her hafta bir paket maske (5 adet) verilecek. Başvuruların maske.ePttAVM.com üzerinden alınacağının açıklanmasının ardından yoğunluk yüzünden sistemde aksama yaşandı. Bu gelişmelerin ardından başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı açıklandı. Peki, PTT ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? ePTTAVM e Devlet ücretsiz make nasıl alınır? İşte cevaplar...