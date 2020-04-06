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Haberler Galeri Yoğun talep geldi! PTT ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? ePTTAVM e Devlet ücretsiz make nasıl alınır?

Yoğun talep geldi! PTT ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? ePTTAVM e Devlet ücretsiz make nasıl alınır?

PTT ücretsiz maske nasıl alınır? Milyonlarca vatandaş ücretsiz maske başvurusunun nasıl yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan'ın talimarıyla verilecek ücretsiz maske için başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınacağı kaydedildi. Ücretsiz maske 20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşları kapsayacak. Peki, PTT ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? ePTTAVM e Devlet ücretsiz make nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 06.04.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 11:48
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Yoğun talep geldi! PTT ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? ePTTAVM e Devlet ücretsiz make nasıl alınır?

PTT ücretsiz maske başvurusu sayfasına yoğun ilgi gösterildi. Yapılan açıklamaya göre, başvuru yapan 65 yaş altı ve 20 yaş üstü vatandaşlara her hafta bir paket maske (5 adet) verilecek. Başvuruların maske.ePttAVM.com üzerinden alınacağının açıklanmasının ardından yoğunluk yüzünden sistemde aksama yaşandı. Bu gelişmelerin ardından başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı açıklandı. Peki, PTT ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? ePTTAVM e Devlet ücretsiz make nasıl alınır? İşte cevaplar...

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Yoğun talep geldi! PTT ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? ePTTAVM e Devlet ücretsiz make nasıl alınır?

PTT ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru sayfası henüz kullanıma açılmadı. Başvuru başladığında ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Yoğun talep geldi! PTT ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? ePTTAVM e Devlet ücretsiz make nasıl alınır?
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Yoğun talep geldi! PTT ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? ePTTAVM e Devlet ücretsiz make nasıl alınır?

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

maske.epttavm.com sitesinden yapılan açıklamada, "Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru ekranı henüz açılmadı. Başvuru ekranı açıldığında ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Yoğun talep geldi! PTT ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? ePTTAVM e Devlet ücretsiz make nasıl alınır?

HER HAFTA BİR PAKET

Başvuru yapan vatandaşların her hafta bir paket maske alma hakkı bulunacak. Bir pakette 5 adet maske bulunuyor.