HaberlerGaleriYoğun talep geldi! PTT ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? ePTTAVM e Devlet ücretsiz make nasıl alınır?
Yoğun talep geldi! PTT ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? ePTTAVM e Devlet ücretsiz make nasıl alınır?
PTT ücretsiz maske nasıl alınır? Milyonlarca vatandaş ücretsiz maske başvurusunun nasıl yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan'ın talimarıyla verilecek ücretsiz maske için başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınacağı kaydedildi. Ücretsiz maske 20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşları kapsayacak. Peki, PTT ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? ePTTAVM e Devlet ücretsiz make nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 06.04.2020 11:35Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 11:48