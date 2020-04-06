Milyonlar için müjde! 1000 TL yardımdan kimler faydalanacak? Başvuru nasıl yapılıyor? e Devlet sosyal yardım sorgulama

"Zaten tespit edilmiş, periyodik olarak yardım yaptığımız 2 milyon vatandaşımız var. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla gelir testleri yapıyoruz. Şu anda tespit edilmiş bir listemiz var. Onlara, 2 milyon kişiye bu dağıtımı yapacağız ama herhangi bir ihtiyaç doğduğunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla, onların da aylık periyodik payları artırıldı, hiçbir vatandaşımızı bu süreçte dışarıda bırakmayacağız. Hedefimiz 2 milyar lirayı, martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak."