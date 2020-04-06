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Haberler Galeri Milyonlar için müjde! 1000 TL yardımdan kimler faydalanacak? Başvuru nasıl yapılıyor? e Devlet sosyal yardım sorgulama

Milyonlar için müjde! 1000 TL yardımdan kimler faydalanacak? Başvuru nasıl yapılıyor? e Devlet sosyal yardım sorgulama

İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 haneye yapılacak 1000'er TL yardım ödemeleri başladı. 1000 TL sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, bu destekten kimlerin faydalanıp faydalanamayacağını araştırmaya başladılar. Sosyal yardım destekleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Ödemeler doğum yılının son rakamına göre yapılıyor. Peki, 1000 TL sosyal yardımdan kimler faydalanacak? 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılıyor? İşte e-Devlet sosyal yardım sorgulama ekranı ve 1000 TL ödemelerine dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 11:26
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Milyonlar için müjde! 1000 TL yardımdan kimler faydalanacak? Başvuru nasıl yapılıyor? e Devlet sosyal yardım sorgulama

1000 TL sosyal yardımdan kimler faydalanacak? 2 milyon kişiyi ilgilendiren sosyal yardım ödemeleri başladı. Ödemeler 1 Nisan'da başlamıştı. PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, şubelerin geçici olarak kapatılacağı sosyal yardım ödemelerinin PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri tarafından evlere teslim edileceği bildirilmişti. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenler, destek şartlarını araştırmaya başladılar. Peki, 1000 TL yardımdan kimler faydalanacak? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılıyor? İşte e Devlet sosyal yardım sorgulama...

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Milyonlar için müjde! 1000 TL yardımdan kimler faydalanacak? Başvuru nasıl yapılıyor? e Devlet sosyal yardım sorgulama

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI NASIL ALINACAK?

PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemeleri bugünden (3 Nisan) itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılacak.

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Milyonlar için müjde! 1000 TL yardımdan kimler faydalanacak? Başvuru nasıl yapılıyor? e Devlet sosyal yardım sorgulama

SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapılacağı hatırlatıldı.

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Milyonlar için müjde! 1000 TL yardımdan kimler faydalanacak? Başvuru nasıl yapılıyor? e Devlet sosyal yardım sorgulama

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU YAPILACAK MI?

İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak yardımlara ilişkin ayrıntıların sorulması üzerine Bakan Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti:

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Milyonlar için müjde! 1000 TL yardımdan kimler faydalanacak? Başvuru nasıl yapılıyor? e Devlet sosyal yardım sorgulama

"Zaten tespit edilmiş, periyodik olarak yardım yaptığımız 2 milyon vatandaşımız var. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla gelir testleri yapıyoruz. Şu anda tespit edilmiş bir listemiz var. Onlara, 2 milyon kişiye bu dağıtımı yapacağız ama herhangi bir ihtiyaç doğduğunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla, onların da aylık periyodik payları artırıldı, hiçbir vatandaşımızı bu süreçte dışarıda bırakmayacağız. Hedefimiz 2 milyar lirayı, martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak."