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Milyonlar için müjde! 1000 TL yardımdan kimler faydalanacak? Başvuru nasıl yapılıyor? e Devlet sosyal yardım sorgulama
İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 haneye yapılacak 1000'er TL yardım ödemeleri başladı. 1000 TL sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, bu destekten kimlerin faydalanıp faydalanamayacağını araştırmaya başladılar. Sosyal yardım destekleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Ödemeler doğum yılının son rakamına göre yapılıyor. Peki, 1000 TL sosyal yardımdan kimler faydalanacak? 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılıyor? İşte e-Devlet sosyal yardım sorgulama ekranı ve 1000 TL ödemelerine dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 06.04.2020 11:19Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 11:26