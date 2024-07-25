25 Temmuz 2024, Perşembe
YKS tercihini yapacaklara en çok kazandıran bölümler geldi! TÜİK 34 mesleği A'dan Z'ye listeledi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını değerlendiren ve bölüm seçiminde karar vermekte zorlanan milyonlarca öğrenci için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önemli bir rapor yayımladı. TÜİK'in 2023 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri raporunda, mezuniyet sonrası ortalama kazancı en yüksek olan bölümler detaylandırıldı. İşte en yüksek kazanç sağlayan bölümler...
Giriş: 25.07.2024 08:18 Güncelleme: 25.07.2024 08:18
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