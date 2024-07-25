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YKS tercihini yapacaklara en çok kazandıran bölümler geldi! TÜİK 34 mesleği A'dan Z'ye listeledi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını değerlendiren ve bölüm seçiminde karar vermekte zorlanan milyonlarca öğrenci için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önemli bir rapor yayımladı. TÜİK'in 2023 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri raporunda, mezuniyet sonrası ortalama kazancı en yüksek olan bölümler detaylandırıldı. İşte en yüksek kazanç sağlayan bölümler...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 08:18 Güncelleme: 25.07.2024 08:18
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YKS tercihini yapacaklara en çok kazandıran bölümler geldi! TÜİK 34 mesleği A’dan Z’ye listeledi

TÜİK, 2023 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni yayımladı. Verilere göre, lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı %75,6 olarak gerçekleşti. Peki hangi bölümler mezunlarını iş hayatına daha hızlı atıyor ve hangi bölümler en çok kazandırıyor?

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YKS tercihini yapacaklara en çok kazandıran bölümler geldi! TÜİK 34 mesleği A’dan Z’ye listeledi

İlk İşini En Hızlı Bulanlar

Lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak kaydedildi. İlk iş bulma sürecinde öne çıkan bölümler ise şöyle:

Lisans:

Dil ve konuşma terapisi (2,3 ay)
Tıp (4,2 ay)
Özel eğitim öğretmenliği (4,2 ay)
Eczacılık (5,5 ay)
Ebelik (7,3 ay)

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YKS tercihini yapacaklara en çok kazandıran bölümler geldi! TÜİK 34 mesleği A’dan Z’ye listeledi

Kayıtlı İstihdam Oranları Yükselişte

Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2022 yılına göre %0,5 artarak %75,6'ya ulaştı. Ön lisans mezunlarında ise bu oran %67,7 olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre %0,4'lük bir artış gösterdi.

En Çok İstihdam Sağlayan Bölümler

Lisans:

Özel eğitim öğretmenliği (%96,2)
Tıp (%95,3)
Dil ve konuşma terapisi (%93,9)
Elektrik öğretmenliği (%93,2)
Ebelik (%92,4)

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YKS tercihini yapacaklara en çok kazandıran bölümler geldi! TÜİK 34 mesleği A’dan Z’ye listeledi

Ön Lisans:

Polis meslek eğitimi (%92,1)
Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (%88,7)
Endüstriyel kalıpçılık (%86,1)
Metalurji (%85,5)
Avcılık ve yaban hayatı (%84,7) ve kaynak teknolojisi (%84,7)

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YKS tercihini yapacaklara en çok kazandıran bölümler geldi! TÜİK 34 mesleği A’dan Z’ye listeledi

Ön Lisans:

Polis meslek eğitimi (2,9 ay)
Optisyenlik (9,0 ay)
Aşçılık (10,7 ay)
Sivil havacılık kabin hizmetleri (11,6 ay)
Eczane hizmetleri (11,9 ay)