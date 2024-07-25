YKS tercihini yapacaklara en çok kazandıran bölümler geldi! TÜİK 34 mesleği A’dan Z’ye listeledi

TÜİK, 2023 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni yayımladı. Verilere göre, lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı %75,6 olarak gerçekleşti. Peki hangi bölümler mezunlarını iş hayatına daha hızlı atıyor ve hangi bölümler en çok kazandırıyor?