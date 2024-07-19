46-49-52 yaş üstü için geçerli! 1994-1997-2003 arası sigorta girişi olana altın tepside emeklilik

Emeklilik, Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali olmaya devam ediyor. Sisteme dair derlediğimiz bu bilgiler çalışanların ne zaman ve nasıl emekli olabileceklerini planlamalarında önemli bir rehber niteliği taşıyor. Peki, çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken bu hayali öne çıkarmak için hangi yolları arıyorlar? İşte emeklilik süreci ve süreyi öne çekme formülleri!