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46-49-52 yaş üstü için geçerli! 1994-1997-2003 arası sigorta girişi olana altın tepside emeklilik

Emeklilik, Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali olmaya devam ediyor. Sisteme dair derlediğimiz bu bilgiler çalışanların ne zaman ve nasıl emekli olabileceklerini planlamalarında önemli bir rehber niteliği taşıyor. Peki, çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken bu hayali öne çıkarmak için hangi yolları arıyorlar? İşte emeklilik süreci ve süreyi öne çekme formülleri!

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 09:44 Güncelleme: 19.07.2024 09:46
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46-49-52 yaş üstü için geçerli! 1994-1997-2003 arası sigorta girişi olana altın tepside emeklilik

Kadın çalışanlar için çocuk sahibi olmak, erken emeklilik yolunda büyük bir avantaj sağlıyor. Anne olan kadınlar, üç çocuğa kadar çocuk başına 720 gün olmak üzere toplamda 2160 gün prim kazanıyorlar. Bu durum, yaş ve prim şartlarını dolduran annelerin emekliliklerini 6 yıl öne çekmelerine olanak tanıyor.

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46-49-52 yaş üstü için geçerli! 1994-1997-2003 arası sigorta girişi olana altın tepside emeklilik

Askerlik Borçlanmasıyla Emekliliği Öne Çekmek

Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, hem yaş hem de prim kazandırarak emekliliği hızlandırıyor.

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46-49-52 yaş üstü için geçerli! 1994-1997-2003 arası sigorta girişi olana altın tepside emeklilik

Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresi, borçlanıldığında sigorta başlangıç tarihini geri çekiyor ve erkeklerin bir yaş daha erken emekli olmalarını sağlıyor.

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46-49-52 yaş üstü için geçerli! 1994-1997-2003 arası sigorta girişi olana altın tepside emeklilik

Kısmi Emeklilik: Erken Çıkış Yolu

15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemiş çalışanlar için kısmi emeklilik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu yöntemle, kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyorlar. Ancak, 1999 öncesi sigortalı olanlar için daha esnek şartlar söz konusu.

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46-49-52 yaş üstü için geçerli! 1994-1997-2003 arası sigorta girişi olana altın tepside emeklilik

Yüzde 60 Sağlık Raporu ile Malulen Emeklilik

İş göremezlik durumu yüzde 60 ve üzeri olan sigortalılar, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu durum için en az 1800 gün prim şartı aranıyor ve yaş kriteri gözetilmiyor. Malulen emeklilik alanlar çalışmaları halinde emekli maaşlarını kaybediyorlar.