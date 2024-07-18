18 Temmuz 2024, Perşembe
Kıdem tazminatı alacaklara hesaplama geldi! İşte brüt maaşa göre tablo: 1 3 5 10 15 20 yıla...
Temmuz zammıyla birlikte maaşlarını netleştiren memurlar için kıdem tazminatı tavanında da yeni dönem başlıyor! Her yıl iki kez güncellenen kıdem tazminatı tavan ücreti, memur maaşlarına yapılan son düzenlemeyle yeniden belirlendi. Peki, Temmuz 2024'te kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte merak edilen rakamlar...
Giriş: 18.07.2024 09:37 Güncelleme: 18.07.2024 10:11
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