18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Kıdem tazminatı alacaklara hesaplama geldi! İşte brüt maaşa göre tablo: 1 3 5 10 15 20 yıla...

Temmuz zammıyla birlikte maaşlarını netleştiren memurlar için kıdem tazminatı tavanında da yeni dönem başlıyor! Her yıl iki kez güncellenen kıdem tazminatı tavan ücreti, memur maaşlarına yapılan son düzenlemeyle yeniden belirlendi. Peki, Temmuz 2024'te kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte merak edilen rakamlar...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 09:37 Güncelleme: 18.07.2024 10:11
  • 1
  • 13
Kıdem tazminatı alacaklara hesaplama geldi! 20 25 30 35 40 BİN TL brüt maaşa yıl tablosu: 1 3 5 10 15 20 yıla göre...

Temmuz ayı zammıyla birlikte maaşlarda yaşanan artış, kıdem tazminatı hesaplamalarına da yansıyarak, işten ayrılmayı düşünenler için önemli bir fırsat yarattı. Güncellenen kıdem tazminatı tavanının yükselmesi, çalışanların daha yüksek tazminat alma ihtimalini beraberinde getirirken, işverenlerin de ödeme gücünü yakından ilgilendiriyor. İşte kıdem tazminatına ilişkin son gelişmeler ve yıla göre hesap tablosu...

  • 2
  • 13
Kıdem tazminatı alacaklara hesaplama geldi! 20 25 30 35 40 BİN TL brüt maaşa yıl tablosu: 1 3 5 10 15 20 yıla göre...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işçi statüsünde çalışanların merakla beklediği Sosyal Haklar Genelgesi'ni yayımladı. Genelge ile birlikte 2024 Temmuz-Aralık dönemi için kıdem tazminatı tavanı belirlendi.

Bakanlık, yılın ikinci yarısında geçerli olacak üst limitin 41.828 lira olarak uygulanacağını duyurdu. Bu rakam, yılın ilk yarısında belirlenen 35.058 lira tavanından %19.31 oranında bir artışı temsil ediyor.

  • 3
  • 13
Kıdem tazminatı alacaklara hesaplama geldi! 20 25 30 35 40 BİN TL brüt maaşa yıl tablosu: 1 3 5 10 15 20 yıla göre...

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanacak?

2024 yılının ilk yarısında uygulanan kıdem tazminatı hesaplamaları, Temmuz ayı itibariyle güncellenen tavan ile yeni bir şekle bürünecek. Bu dönemde, yüksek maaşlı çalışanlar da dahil olmak üzere tüm işçiler için kıdem tazminatı, yeni belirlenen üst limit üzerinden hesaplanacak. Çalışanların kıdem tazminatı, brüt maaşları ile çalıştıkları tam yıl sayısının çarpımı üzerinden hesaplanacak ve bu hesaplama, tüm ek ödemeleri içeren giydirilmiş ücret üzerinden yapılacak.

  • 4
  • 13
Kıdem tazminatı alacaklara hesaplama geldi! 20 25 30 35 40 BİN TL brüt maaşa yıl tablosu: 1 3 5 10 15 20 yıla göre...

Kıdem Tazminatına Kimler Hak Kazanıyor?

Kıdem tazminatından yararlanma şartları ise net bir şekilde belirlenmiş durumda. İşveren tarafından işten çıkarılan çalışanlar, iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmaları halinde tazminat almaya hak kazanıyor. Ayrıca, erkekler askerlik, kadınlar ise evlilik nedeniyle işten ayrıldıklarında da kıdem tazminatı alabiliyorlar. Emeklilik hakları doğduğunda ise tazminat, çalışanın hakları arasında yer alıyor.

  • 5
  • 13
Kıdem tazminatı alacaklara hesaplama geldi! 20 25 30 35 40 BİN TL brüt maaşa yıl tablosu: 1 3 5 10 15 20 yıla göre...

Özel Durumlar ve EYT

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kategorisine girmeyenler için de kıdem tazminatı şartları farklılık gösteriyor. Bu kişiler, belirli prim gün sayısı ve çalışma yılı koşullarını sağladıklarında işten ayrılabilir ve kıdem tazminatı alabilirler. Bu durumlar, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk sigortalı olanlar için de geçerli olup, çalışma yılına bakılmaksızın belirli bir prim gün sayısını tamamlamaları halinde tazminat hakları doğmaktadır.