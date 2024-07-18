Kıdem tazminatı alacaklara hesaplama geldi! İşte brüt maaşa göre tablo: 1 3 5 10 15 20 yıla...

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanacak?

2024 yılının ilk yarısında uygulanan kıdem tazminatı hesaplamaları, Temmuz ayı itibariyle güncellenen tavan ile yeni bir şekle bürünecek. Bu dönemde, yüksek maaşlı çalışanlar da dahil olmak üzere tüm işçiler için kıdem tazminatı, yeni belirlenen üst limit üzerinden hesaplanacak. Çalışanların kıdem tazminatı, brüt maaşları ile çalıştıkları tam yıl sayısının çarpımı üzerinden hesaplanacak ve bu hesaplama, tüm ek ödemeleri içeren giydirilmiş ücret üzerinden yapılacak.