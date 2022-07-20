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YKS sonuçları sonrası öğrencilerin en çok merak ettiği liste belli oldu! Hangi üniversite ne kadar burs veriyor

YKS sonuçları açıklandıktan sonra milyonlarca öğrenci o soruya kilitlendi. Birçok devlet ve vakıf üniversitesi başarılı öğrencileri çekmek için, "Başarı bursları"nı açıkladı. Öğrencileri aylık 10 bin TL'ye varan nakit bursun yanı sıra yemek-yurt desteği gibi imkanlar bekliyor.

Giriş Tarihi: 20.07.2022 13:12
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YKS sonuçları sonrası öğrencilerin en çok merak ettiği liste belli oldu! Hangi üniversite ne kadar burs veriyor

YKS sonuçları sonrası Türkiye'de öğrencileri üniversite tercihleri için büyük heyecan sardı. Önümüzdeki hafta başlayacak tercih sürecini bekleyen öğrenciler üniversiteleri tek tek araştırmaya başladı.

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YKS sonuçları sonrası öğrencilerin en çok merak ettiği liste belli oldu! Hangi üniversite ne kadar burs veriyor

Takvim 'in haberine göre, milyonlarca öğrenciyi üniversite heyecanı sardı. YKS sonuçlarının önceki gün açıklanmasının ardından, gençler 27 Temmuz'da başlayacak tercih sürecini beklemeye, okulları araştırmaya başladı.

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YKS sonuçları sonrası öğrencilerin en çok merak ettiği liste belli oldu! Hangi üniversite ne kadar burs veriyor

Devlet ve vakıf tüm üniversiteler başarılı öğrencileri çekmek için hazırlıklarını tamamladı. Başarı bursları belirlendi.

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YKS sonuçları sonrası öğrencilerin en çok merak ettiği liste belli oldu! Hangi üniversite ne kadar burs veriyor

BAŞARILI ÖĞRENCİYE AYLIK 10 BİN TL'YE VARAN BURS

Aylık 10 bin liraya varan burs imkanı sunulurken, yemek yurt desteği, bilgisayar gibi imkanlar da sağlanıyor.

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YKS sonuçları sonrası öğrencilerin en çok merak ettiği liste belli oldu! Hangi üniversite ne kadar burs veriyor

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

YKS sıralamasında ilk 10 bine girenlerden hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümlerde 5 yıl, diğer bölümlerde 4 yıl süre ile öğrenim ücreti almıyor, 8 ay boyu burs (Sözel ve dil puan türlerinde ve ek puanla derece yapanlar hariç) veriyor.