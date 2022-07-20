HaberlerGaleriYKS sonuçları sonrası öğrencilerin en çok merak ettiği liste belli oldu! Hangi üniversite ne kadar burs veriyor
YKS sonuçları sonrası öğrencilerin en çok merak ettiği liste belli oldu! Hangi üniversite ne kadar burs veriyor
YKS sonuçları açıklandıktan sonra milyonlarca öğrenci o soruya kilitlendi. Birçok devlet ve vakıf üniversitesi başarılı öğrencileri çekmek için, "Başarı bursları"nı açıkladı. Öğrencileri aylık 10 bin TL'ye varan nakit bursun yanı sıra yemek-yurt desteği gibi imkanlar bekliyor.