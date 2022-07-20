YKS sonuçları sonrası öğrencilerin en çok merak ettiği liste belli oldu! Hangi üniversite ne kadar burs veriyor

YKS sonuçları açıklandıktan sonra milyonlarca öğrenci o soruya kilitlendi. Birçok devlet ve vakıf üniversitesi başarılı öğrencileri çekmek için, "Başarı bursları"nı açıkladı. Öğrencileri aylık 10 bin TL'ye varan nakit bursun yanı sıra yemek-yurt desteği gibi imkanlar bekliyor.

Giriş Tarihi: 20.07.2022 13:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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