Akaryakıta indirim var mı? 21 Temmuz'da benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum

Benzin ve motorine indirim var mı? Son günlerde akaryakıt fiyatlarına uygulanan indirimler sonrası yeni bir indirim daha yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Dün 107,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 20 Temmuz'a 15,94 dolardan başladı. Petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, akaryakıta indirim var mı? 21 Temmuz'da benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...