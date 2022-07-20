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Haberler Galeri Akaryakıta indirim var mı? 21 Temmuz'da benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum

Akaryakıta indirim var mı? 21 Temmuz'da benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum

Benzin ve motorine indirim var mı? Son günlerde akaryakıt fiyatlarına uygulanan indirimler sonrası yeni bir indirim daha yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Dün 107,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 20 Temmuz'a 15,94 dolardan başladı. Petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, akaryakıta indirim var mı? 21 Temmuz'da benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2022 14:27
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Akaryakıta indirim var mı? 21 Temmuz’da benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum

Akaryakıta indirim var mı? Küresel ekonomiye ilişkin endişelerin artmasıyla petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Son günlerde düşüş eğilimine giren petrol fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu gelişmelerle en çok araştırılanlar arasında akaryakıt fiyatları oldu. Peki, akaryakıta indirim var mı? 21 Temmuz'da benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıta indirim var mı? 21 Temmuz’da benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum

21 TEMMUZ'DA AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 21 Temmuz tarihinde benzin, motorin ve LPG'de herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Akaryakıta indirim var mı? 21 Temmuz’da benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum

20 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22.72 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 25.43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.03 TL

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Akaryakıta indirim var mı? 21 Temmuz’da benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum

20 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 22.83 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.52 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.05 TL

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Akaryakıta indirim var mı? 21 Temmuz’da benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum

20 Temmuz İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 22.83 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.54 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.73 TL