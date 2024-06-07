YKS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL alacaklar? YKS gözetmen ücretleri 2024 | Sınav sorumlusu, bina yöneticisi...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan sınavlar için heyecan dorukta. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da YKS'de görev alacak olan gözetmenlerin ücretleri merak konusu. Binlerce adayın katılım göstereceği sınavlarda, gözetmenler ve salon başkanları da önemli roller üstlenecek. Peki YKS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL alacaklar?