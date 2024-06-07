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YKS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL alacaklar? YKS gözetmen ücretleri 2024 | Sınav sorumlusu, bina yöneticisi...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan sınavlar için heyecan dorukta. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da YKS'de görev alacak olan gözetmenlerin ücretleri merak konusu. Binlerce adayın katılım göstereceği sınavlarda, gözetmenler ve salon başkanları da önemli roller üstlenecek. Peki YKS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL alacaklar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 23:21 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 23:21
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YKS gözetmen ücretleri 2024 | YKS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL alacaklar? Sınav sorumlusu, bina yöneticisi...

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye genelinde ve Lefkoşa'da 300'e yakın sınav merkezinde düzenlenecek. Yaklaşık 4 milyon adayın katılım göstermesinin beklendiği Temel Yeterlilik Testi (TYT), 8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki YKS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL alacaklar? İşte 2024 sınav sorumlusu, bina yöneticisi ücretleri...

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YKS gözetmen ücretleri 2024 | YKS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL alacaklar? Sınav sorumlusu, bina yöneticisi...

YKS'ye Sayılı Gün Kala Sınav Görevlilerinin Ücretleri Belli Oldu!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk adımı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 8 Haziran Cumartesi günü 4 milyona yakın adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen sınav öncesinde, görevlileri ilgilendiren ücret detayları da netleşti.

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YKS gözetmen ücretleri 2024 | YKS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL alacaklar? Sınav sorumlusu, bina yöneticisi...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sınavda görev alacak öğretmen ve kamu çalışanlarının ücretleri görevlerine göre farklılık gösterecek. İşte YKS sınav görevi ücretleri:

Salon Başkanı: 1.057 TL
Gözetmen: 1.025 TL
Yedek Gözetmen: 769 TL

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YKS gözetmen ücretleri 2024 | YKS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL alacaklar? Sınav sorumlusu, bina yöneticisi...

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yardımcısı): 1.089 TL

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YKS gözetmen ücretleri 2024 | YKS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL alacaklar? Sınav sorumlusu, bina yöneticisi...

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmen: 769 TL