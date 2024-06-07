Bu işi yapanlar günde 1.500 TL kazanıyor! Manisa'da fırsatı yakaladılar
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağları, sadece meyvesiyle değil, yaprağıyla da evlere ekmek getiriyor! Eskiden değerlendirilemeyen asma yaprakları, şimdilerde kilosu 25 TL'den alıcı buluyor ve ailelerin geçimine önemli katkı sağlıyor. Peki, Sarıgöl'de bir günde ne kadar asma yaprağı toplanıyor ve aileler bu işten ne kadar kazanıyor?
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
11:39 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
11:41
Manisa'nın verimli toprakları, asma yapraklarını toplayarak geçimini sağlayanlar için bereketli bir gelir kaynağı haline geliyor. Kilosu 25 TL'den satılan taze yapraklar, Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışanlar ve ailelerinin de yardımıyla günlük ortalama 1.500 TL'ye kadar kazanç sağlanabiliyor. Bu durum, bölgedeki pek çok ailenin geçim kaynağı haline gelmiş durumda.
Günlük Kazanç 1.500 TL'yi Buluyor!
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarından toplanan taze asma yaprakları, birçok aile için önemli bir geçim kaynağına dönüştü. Eskiden değerlendirilemeyen bu yapraklar, şimdilerde kilosu 25 TL'den alıcı buluyor. Günlük 50-60 kilo yaprak toplayanlar ise 1.500 TL'ye varan kazançlar elde edebiliyor.
Asma Yaprağı Toplamak Aile Boyu Yapılıyor
Sabahın erken saatlerinde başlayan asma yaprağı hasadı, öğle saatlerine kadar devam ediyor. Genellikle kadınların öncülük ettiği bu işte, ailelerin diğer bireyleri de destek veriyor. Toplanan yapraklar daha sonra tüccarlara peşin olarak satılıyor.
Üretici: "Önemli Bir Gelir Kapısı"
Sarıgöllü üzüm üreticisi Serhat Akkaya, asma yaprağının son 15 yıldır önemli bir gelir kapısı haline geldiğini belirterek,
"Hem kendi ihtiyacımız olan salamura yaprakları hazırlıyoruz hem de fazlasını satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz." dedi.
Yılda İki Kez Toplama İmkanı
Asma yaprakları yılda iki kez, Mayıs ve Haziran aylarında toplanabiliyor. Bu da bölge halkına ek gelir elde etmek için önemli bir fırsat sunuyor. Manisa ve çevre illerden birçok kişi, bu dönemde asma yaprağı toplamak için Sarıgöl'e akın ediyor.