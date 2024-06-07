Bu işi yapanlar günde 1.500 TL kazanıyor! Manisa’da fırsatı yakaladılar

Yılda İki Kez Toplama İmkanı

Asma yaprakları yılda iki kez, Mayıs ve Haziran aylarında toplanabiliyor. Bu da bölge halkına ek gelir elde etmek için önemli bir fırsat sunuyor. Manisa ve çevre illerden birçok kişi, bu dönemde asma yaprağı toplamak için Sarıgöl'e akın ediyor.