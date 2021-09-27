27 Eylül 2021, Pazartesi
YKS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi YKS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?
YKS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile YKS, DGS, ALES sınavlarının 2022 yılında ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl sınav takvimi açıklanıyor. Bu takvim sayesinde adaylar sınava ne zaman başvuracağını ve sınav tarihlerini öğrenmiş oluyor. 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek sınavlar ise gündemden düşmüyor. En başta merak edilen konu ise 2022 YKS ne zaman yapılacak oluyor. İşte; üniversite sınavına girecek öğrencilerin merak ettiği konunun detayları!
Giriş Tarihi: 27.09.2021 16:54
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