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YKS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi YKS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?

YKS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile YKS, DGS, ALES sınavlarının 2022 yılında ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl sınav takvimi açıklanıyor. Bu takvim sayesinde adaylar sınava ne zaman başvuracağını ve sınav tarihlerini öğrenmiş oluyor. 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek sınavlar ise gündemden düşmüyor. En başta merak edilen konu ise 2022 YKS ne zaman yapılacak oluyor. İşte; üniversite sınavına girecek öğrencilerin merak ettiği konunun detayları!

Giriş Tarihi: 27.09.2021 16:54
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YKS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi YKS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takviminde 2022 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM'nin açıklayacağı sınavlara ne zaman başvurulacağı ve sınav tarihleri gündemde sık sık sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanacak 2021-2022 eğitim öğretim dönemi sınav takvimine göre milyonlarca aday sınavlara giriş yapacak. Peki; 2022 YKS ne zaman yapılacak? YKS, DGS, ALES ne zaman yapılacak? İşte YKS'nin ne zaman yapılacağı hakkında bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi YKS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?

YKS 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl YKS'nin ne zaman yapılacağına ilişkin konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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YKS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi YKS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?

ÖSYM TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

2022 ÖSYM takvimi yayınlanmadı. Ancak bu takvimin Ocak ayı başında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

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YKS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi YKS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?

YKS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

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YKS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi YKS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?

DGS KİMLER KATILABİLİR?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.

DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.